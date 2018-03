Koblenzer Zentralplatz kostet Nerven, aber: Alles im Zeitplan

Diese Baustelle kostet die Koblenzer und alle, die in die Stadt pendeln, ganz schön Nerven: Seit ein paar Wochen werden die Straßen rund um den Zentralplatz aufgebuddelt und neu gestaltet, die Ecke Görgenstraße/Pfuhlgasse ist deshalb komplett gesperrt.

Mit Beton werden die Busspuren in der Görgenstraße gegossen. Sie sind dann gegenüber einer normalen Asphaltschicht tragfähiger, was bei dem großen Eigengewicht der Busse wichtig ist. Foto: Thomas Frey

Doch es ist ein Ende in Sicht: Der Zeitplan, nach dem rechtzeitig zu Rhein in Flammen am 11. August und damit zum Ende der Ferien alles fertig sein soll, ist nicht gefährdet, sagt Projektleiter Andreas Schilling unserer Zeitung.

Am Mittwoch wurde damit begonnen, die Busspuren in der Görgenstraße (vor C & A) zu gießen – Beton wird hier die schweren Lasten der Linienbusse vor dem Forum Mittelrhein tragen.