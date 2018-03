Koblenzer Sommerfest: Nach dem Feuerwerk mit Zug und Bus nach Hause

Eine Reihe von Sonderzügen bringt in der Nacht vom Samstag auf Sonntag die Nachtschwärmer nach Hause, die beim Koblenzer Sommerfest und bei Rhein in Flammen feiern wollen. Auch der Busverkehr in und um Koblenz wurde ausgeweitet.

So fährt am Hauptbahnhof um 0.30 Uhr ein Zug über Niederlahnstein und Friedrichssegen Richtung Limburg (Gleis 109). Ein Zug der Mittelrhein-Bahn fährt um 0.55 Uhr auf Glas 2 ab und hält auf dem Weg nach Mainz unter anderem in Rhens, Spay und Boppard. Wer an die Mosel muss, kann um 1.31 Uhr auf Gleis 5 in einen Zug Richtung Trier steigen, der auch in Kobern-Gondorf hält. Und nach Norden geht es um 2.20 Uhr ab Hauptbahnhof mit einer Mittelrhein-Bahn ab Gleis 2 nach Remagen mit Stopps am Haltepunkt Stadtmitte (2.22 Uhr), Lützel (2.24 Uhr), Urmitz, Weißenthurm Andernach und Namedy.

Am Haltepunkt Stadtmitte starten um 0.40 Uhr und um 2.03 Regionalbahnen über Hauptbahnhof (0.45 und 2.08, Gleis 5) über Ehrenbreitstein, Vallendar und Engers Richtung Linz. Und um 0.58 Uhr startet am Haltepunkt Stadtmitte außerdem ein Zug, der nach dem Hauptbahnhof (1 Uhr) auch in Nieder- und Oberlahnstein sowie in Braubach und weiteren Orten stoppt.

Die Busunternehmen weiten zum Sommerfest und zu Rhein in Flammen ihr Angebot aus. Am Freitag gilt das übliche Fahrtenangebot mit den bekannten Nachtbussen, wobei zusätzliche Wagen eingesetzt werden. Der Zentralplatz wird noch nicht angefahren. Am Samstag gibt es ein verstärktes Linienangebot, P+R-Service sowie ein erweitertes Nachtbusangebot. Der Zentralplatz wird wieder angefahren. Am Sonntag gilt das übliche Fahrtenangebot. Wer mit dem Auto anreist, kann von den Rote-Punkt-Parkplätzen zwischen 17 und 2 Uhr mit Pendelbussen kostenlos ins Zentrum fahren. Die Parkplätze sind durch rote Punkte auf den Verkehrsschildern ausgewiesen: Winninger Straße, Kurt-Schumacher-Brücke, Peter-Klöckner-Straße, Ludwig-Erhard-Straße, Löhr-Center, Hochschule Karthause, Christuskirche.