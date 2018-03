Koblenzer Bundeswehrkrankenhaus erwartet libysche Patienten

Wieder schwere Fälle für das renommierte Koblenzer Bundeswehrzentralkrankenhaus (BWZK): Am späten Dienstagnachmittag werden zehn verletzte Libyer zur Behandlung erwartet.

Rösler hat bis zu 150 Verletzte angekündigt. Archiv

Foto: Tobias Kleinschmidt – DPA

Die Patienten sollten nach ihrer Landung auf dem Militärflughafen Köln-Wahn nach Koblenz gebracht werden, sagte eine Sprecherin des Krankenhauses am Dienstag. Insgesamt 40 Libyer sollen am Dienstag zur medizinischen Versorgung in Deutschland eintreffen, die dann auf verschiedene Bundeswehrkrankenhäuser verteilt werden.

Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) hatte vergangenen Donnerstag bei einem Besuch in Tripolis die Behandlung von bis zu 150 Verletzten in Deutschland angekündigt. Es handele sich zum Teil um Milizionäre des libyschen Übergangsrats, hieß es.

