Kleiderkammer: Nachfrage nach wärmeren Sachen

Aus unserem Archiv

Mainz

Das kalte Winterwetter hat in den Kleiderkammern von Hilfsorganisationen die Nachfrage nach warmen Sachen steigen lassen. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur dpa. Über mangelnde Spendenbereitschaft können sich die Einrichtungen nicht beklagen, über den wachsenden Zulauf aber doch. Seit Einführung der Hartz-IV-Regelungen habe sich die Zahl der Bedürftigen deutlich erhöht, meinen manche. Überhaupt zeige die rege Nachfrage nach dem Angebot, dass die Armut im Land wachse. Allein das Deutsche Rote Kreuz (DRK) unterhält in Rheinland-Pfalz 37 Kleiderkammern, in denen sich Bedürftige eindecken können.