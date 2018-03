Klaas neuer Direktor der Wein- und Sommelierschule

Aus unserem Archiv

Koblenz

Thomas Klaas wird neuer Direktor der Deutschen Wein- und Sommelierschule in Koblenz. Der 45 Jahre alte Diplom- Volkswirt ist zugleich Abteilungsleiter Handel und Tourismus in der Industrie- und Handelskammer Koblenz, wie der Präsident der Weinschule und IHK-Hauptgeschäftsführer Hans-Jürgen Podzun am Donnerstag mitteilte. Klaas arbeitete zuvor zwölf Jahre lang beim Deutschen Weininstitut in Mainz. Die Wein- und Sommelierschule hat Niederlassungen in Berlin, München, Hamburg und Würzburg. Sie ist nach Angaben der IHK Marktführer in der professionellen Aus- und Weiterbildung von Sommeliers für Gastronomie und Handel.