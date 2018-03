Kawumm: 500-Kilo-Bombe erfolgreich bei Kastellaun gesprengt

Mit einem lauten Knall und einer weithin sichtbaren Fontäne aus Sand und Staub ist am Mittwoch um Punkt 18.34 Uhr eine Fliegerbombe bei Kastellaun gesprengt worden. „Die Bombe ist volldetoniert. So habe ich mich dir das vorgestellt“, sagte Sprengmeister Horst Lenz wenige Minuten nach getaner Arbeit.

Damit die amerikanische Fliegerbombe, die vermutlich im Jahr 1944 abgeworfen wurde, überhaupt an Ort und Stelle gesprengt werden konnte, mussten innerhalb von 24 Stunden rund 400 Tonnen Sand angeliefert werden. Mit dem Sand wurde die Bombe am Fundort, drei Meter unter der Erde, abgedeckt, um während der Sprengung die Luftdruckwelle zu reduzieren, den Lärm zu dämmen und den Streukreis der Splitter zu begrenzen.

Zwar mussten am Tag der Sprengung die Menschen in und um Kastellaun nicht evakuiert werden. Dennoch hatten die Einsatzkräfte alle Hände voll zu tun. Allein Hundert Feuerwehrleute waren involviert. Ein Teil sicherte den 300-Meter-Radius um die Bombenfundstelle ab. In dem Bereich lagen der Dreiherrenwald, der Kaisersee und der Uhler Kopf. Die übrigen Feuerwehrleute warteten in ihren Fahrzeugen, um im Notfall sofort eingreifen zu können.

Denn, wie Einsatzleiter Jürgen Urrigshardt berichtete, bestand die Gefahr, dass nach der Sprengung ein glühender Splitter im angrenzenden Waldstück landete und wegen der Trockenheit einen Flächenbrand auslöste. Den Feuerwehren aus Bell, Buch-Mörz, Kastellaun, Leideneck, Mastershausen und Uhler blieb ein solches Unglücksszenario erspart. Auch die Polizei war im Einsatz. Nach der Sprengung war auch Egon Schmitz, der Leiter des Kastellauner Ordnungsamts, glücklich und zufrieden.

Auch Bürgermeister Marlon Bröhr zeigte sich erleichtert: „So etwas erleben wir nicht alle Tage. Wir sind froh, dass alles geklappt hat und niemand verletzt wurde.“ Der 500 Kilogramm schwere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war am späten Montagnachmittag auf freiem Feld unweit der K 29 entdeckt worden.

Maximilian Eckhardt