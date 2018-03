Kaum Chancen für abgeschobene Armenierin

Die im vergangenen Mai mit ihrer Tochter aus Bad Kreuznach abgeschobene Armenierin kann kaum darauf hoffen, bald an die Nahe zurückzukehren, wo das Asylverfahren für ihre Eltern noch läuft. Dafür ist das Signal der Justiz auch bei der erneuten Verhandlung zu deutlich. Ihr Fall schlägt allerdings in der Landespolitik immer noch hohe Wellen, weil sich Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) dafür starkgemacht hat, die 30-monatige Einreisesperre zu verkürzen.

Das Verwaltungsgericht Koblenz musste sich am Montag erneut mit dem Fall der aus Bad Kreuznach abgeschobenen Armenierin befassen – dieses Mal dauerte die Verhandlung nur drei Minuten.

Das Verwaltungsgericht Koblenz befasste sich am Montag erneut mit der Frage, ob die Abschiebung der abgelehnten Asylbewerberin vom 5. Mai 2017 rechtens war. Dies hatte es bereits im Eilverfahren damals betont. Und: Das Oberverwaltungsgericht (OVG) hatte diese Entscheidung mit Argumenten auf vielen Seiten ebenfalls bejaht und eine Beschwerde der Armenierin abgewiesen. Jetzt will die Frau den Streit aber im Hauptverfahren erneut vom Verwaltungsgericht geprüft sehen.

Nur, der Kammer unter Vorsitz von Christoph Gietzen lag gar keine Klagebegründung der Armenierin vor. Der ursprünglich von der erfolglosen Asylbewerberin beauftragte Anwalt erschien ebenfalls nicht im Gericht. Er hatte auch nicht reagiert, als das Gericht die Prozesskostenhilfe ablehnte. Der Kreisamtmann der Bad Kreuznacher Ausländerbehörde, mit einem dicken Aktenordner angereist, erklärte den drei Berufs- und zwei ehrenamtlichen Richtern knapp: „Von unserer Seite ist alles gesagt.“ Nach nur drei Minuten stand die Tendenz des Urteils fest, das schriftlich zugestellt wird: Die Kammer teilt die Rechtsmeinung des OVG vom Juli 2017, dass die Abschiebung rechtmäßig war.

Die grüne Integrationsministerin Anne Spiegel hatte sich für eine Verkürzung der 30-monatigen Einreisesperre für die Armenierin eingesetzt. Dabei hatte ihr Ministerium immer wieder betont, die Frau habe doch einen Anspruch auf Ausbildungsduldung. Doch den hatte das OVG eben klar ausgeschlossen. Denn die Armenierin habe ihre Lehre als Hotelfachfrau abgebrochen und damit auch ihre Arbeitserlaubnis verwirkt. Dass sie später eine andere Lehre in der gleichen Branche begann, erfuhren die Behörden offenbar erst, als sie die Rückreise nach Armenien schon beschlossen und organisiert hatten.

Spiegel hatte die Akten an sich gezogen – und am Ende doch gescheut, Landrätin Bettina Dickes (CDU) die Weisung zu erteilen, Frau und Kind wieder einreisen zu lassen. Dickes betonte, dass sie sich an der OVG-Entscheidung orientiere. Sie wolle auch keinen Präzedenzfall schaffen, auf den sich andere berufen könnten. Gegen diesen Verwaltungsakt betreibt eine Bonner Kanzlei im Auftrag der Armenierin ein Widerspruchsverfahren. Darüber muss der Kreisrechtsausschuss noch entscheiden und wartet das Koblenzer Urteil zur Abschiebung ab.

Auch politisch schwelt der Fall so heftig weiter, dass er demnächst den Landtag erneut beschäftigen dürfte. Denn kürzlich hatte der Präsident von OVG und Verfassungsgerichtshof, Lars Brocker, Spiegel vorgeworfen, im Umgang mit gerichtlichen Entscheidungen Grenzen zu überschreiten und Institutionen zu beschädigen. Dabei nannte er auch den Fall der Armenierin. Spiegel betonte, sie habe nicht die Gerichtsentscheidung angezweifelt. Ihr sei es nur um schnelle Wiedereinreise gegangen. Als sie dann Brocker aufforderte, nach Mainz zu kommen und mit ihr im Ministerium zu sprechen, erklärte der Präsident kühl: Wenn er Gesprächsbedarf mit der Regierung sehe, sei sein Ansprechpartner Justizminister Herbert Mertin (FDP). Der aber habe keinen Gesprächsbedarf. Zuvor hatte Brocker bereits wissen lassen, dass die Gewaltenteilung es verbiete, über konkrete Einzelfälle zu reden.

