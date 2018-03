Karte: So heiß war es am Sonntag im Land

In Bad Kreuznach war es am heißesten – und selbst die Wetterstation Schneifelforsthaus in 649 Metern Höhe meldete über 30 Grad. Eine Übersicht – unter diesen Werten schwitzte das Land.

Die Marke von 40 Grad wurde am heißesten Tag des Jahres in Rheinland-Pfalz nicht durchbrochen. Das geht aus den Werten unseres Wetterdienstes Wetterkontor in Ingelheim hervor. Zwei Wetterstationen meldeten minimalen Niederschlag. Wir haben aus den Werten die Karte erstellt, ein Klick auf die Punkt liefert genaue Informationen. Auf den ersten Blick ist zu sehen, wo das Thermometer unter 34 Grad (gelb), bis 37 Grad (rot) oder sogar mehr als 37 Grad (violett) gezeigt hat. In Bad Kreuznach, das Spitzenreiter ist, stöhnten die Besucher des Jahrmarkts unter der Hitze.

Der Wetterdienst Meteomedia hat sogar einen Spitzenwert von 39,2 Grad in Göllheim (Donnersbergkreis) in Rheinland-Pfalz gemeldet. Der Deutsche Wetterdienst nennt dagegen die 38,9 Grad in Saarbrücken und in Bad Kreuznach die Rekordwerte. Es seien bundesweit neue Hitzerekord in diesem Jahr. Der bisherige Spitzenwert war am 27. Juli mit 36,5 Grad in Bad Kreuznach registriert worden.

Lars Wienand