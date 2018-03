Aus unserem Archiv

Burgschwalbach/Koblenz (dpa/lrs) – Ein Feuer in einem Geschäft für Karnevalsartikel in Burgschwalbach im Rhein-Lahn-Kreis hat einen Schaden von rund 200 000 Euro verursacht. Perücken, Masken, Hüte und Kostüme gingen am Freitagabend in Flammen auf, wie die Polizei in Koblenz am Sonntag berichtete. Ein Anwohner hatte das Feuer bemerkt. Er alarmierte den Ladenbesitzer und die Feuerwehr. Ein Großteil der Ware und die Inneneinrichtung des Verkaufsraums wurden zerstört. Die Ermittler gehen von einem technischen Defekt als Brandursache aus.