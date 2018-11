„Tschüss“ sagt CDU-Chefin Angela Merkel, als sie winkend und lächelnd von der Bühne der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle geht. Kurz zuvor hat sie beim Jubiläumskongress der Kommunalpolitischen Vereinigung der Union (KPV) nach energischen Worten in leiser Tonart erklärt: Die letzte Rede als CDU-Vorsitzende halte sie Anfang Dezember beim Bundesparteitag in Hamburg. „Aber vielleicht kann ich als Bundeskanzlerin noch ein bisschen weitermachen.“ In diesem Moment ist es ganz still, dann brandet Applaus auf. Laut. Minutenlang.

Hoffen alle im Saal, dass sie noch einige Zeit Kanzlerin bleibt – in schwierigen europäischen Zeiten zwischen Brexit, Populisten nicht nur in Ungarn und Polen und der Gefahr eines amerikanischen ...

Lesezeit für diesen Artikel (731 Wörter): 3 Minuten, 10 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.