Känguru "Mick" ist weiterhin auf der Flucht

„Im Hunsrück wird Känguru „Jack“ (FOTO) nämlich seit dem Wochenende vermisst. Gemeinsam mit seinem putzigen Artgenossen „Mick“ ist das zwei Jahre alte Tier in der Nacht zum Montag ausgebüxt. „Normalerweise gehen unsere Kängurus nicht auf Wanderschaft. Möglicherweise hat sich ein Fuchs in ihr Gehege geschlichen“, vermutet die Tierpflegerin Romina Link und betont: „Die Kängurus sind wahrscheinlich in Panik geraten und schnellstmöglich durch ein kleines Zaunloch abgehauen.“ Die gute Nachricht: Känguru „Jack“, das am Montagmorgen bei Wiebelsheim gefangen wird, bringt die Koblenzer Tierrettung bereits am Vormittag wohlbehalten nach Rheinböllen zurück.

Foto: Maximilian Eckhardt