Jeder Sechste hat Migrationshintergrund

Bad Ems

Etwa jeder sechste Mensch in Rheinland-Pfalz ist aus dem Ausland zugewandert oder Nachkomme von Zuwanderern. Das teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mit Bezug auf die Mikrozensusbefragung 2008 mit. Danach lebten 2008 im Land rund 734 000 Personen mit sogenanntem Migrationshintergrund, das waren rund 4200 mehr als im Vorjahr. Mit einer Quote von 18,2 Prozent lag der Anteil unter dem Bundesdurchschnitt von 19 Prozent. Menschen mit Migrationshintergrund waren häufiger erwerbslos als Menschen ohne Migrationshintergrund. Als erwerbslos gilt unter anderem, wer zur Zeit der Befragung aus dem Erwerbsleben ausgeschieden ist, weil er noch keinen neuen Arbeitsplatz gefunden hat.