Internet-Schatzsucher verirren sich auf Bahngleise

Falsche Angaben zu einem Geocache haben bei Haßloch Schatzsucher in Gefahr gebracht: Sie suchten auf den Gleisen. Bundespolizisten versteckten den Schatz dann an anderer Stelle.

Und gleich wandert er an ein neues Versteck: Polizisten suchten ein neues Plätzchen für einen Geocache, dessen Daten laut Polizei falsch angegeben waren und der zu nah an Gleisen versteckt war. Foto: Bundespolizei

Wie die Bundespolizei in Kaiserslautern mitteilte, waren die Geocacher am Sonntag auf der Suche nach dem Versteck an und auf den Gleisen der Strecke zwischen Haßloch und Böhl-Iggelheim entlanggeirrt. Die Beamten ermittelten nicht nur, dass die GPS-Daten des zu suchenden Gegenstandes im Internet falsch angegeben waren – und so die Schatzsucher auf die Gleise gelotst wurden: Der Cache wurde schließlich auch gefunden – und verpflanzt: Die Polizisten versteckten das Einwegglas an anderer Stelle weiter weg von den Gleisen.

Um anderen nicht den Spaß zu verderben – und um nicht ständig Geocacher von den Gleisen vertreiben zu müssen – baten die Beamten die Geocacher, den neuen Ort im Internet richtig anzugeben.Zu Verspätunjgen im Zugverkehr ist es laut Polizei nicht gekommen.

Beim Geocaching verstecken Leute kleine Dinge und veröffentlichen die Daten im Internet; andere suchen sie dann.