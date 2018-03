Interne Papiere: Wie der Ring absehbar in die Pleite raste

Die Nürburgring GmbH (NG) raste nicht in einer EU-Schikane Mitte Juli urplötzlich in den Finanzcrash. Sie war seit Jahren chronisch klamm. Das belegen interne Papiere, die unserer Zeitung vorliegen. Sie zeigen: Die Pleite lauerte schon lange in den tiefroten Bilanzen.

Rheinland-Pfalz. Die Nürburgring GmbH (NG) raste nicht in einer EU-Schikane Mitte Juli urplötzlich in den Finanzcrash. Sie war seit Jahren chronisch klamm. Das belegen interne Papiere, die unserer Zeitung vorliegen.

Sie zeigen: Die Pleite lauerte schon lange in den tiefroten Bilanzen. Zuletzt drohte ihr schon am 30. April die Insolvenz, weil sie Zinsraten für den 330-Millionen-Kredit bei der landeseigenen Investitions- und Strukturbank (ISB) nicht mehr bedienen konnte.

Der Blick in die internen, teils vorläufig und provisorisch zusammengestellten Zahlenkolonnen macht deutlich: Die schließlich mit lauter Empörung über Brüssel beantragte Insolvenz war auch in den Vorjahren nur durchs Land abgewendet oder verzögert worden. Die Bilanzen der öffentlich-rechtlichen Gesellschaft am Nürburgring sind zwar seit 2010 noch nicht veröffentlicht, „was für jede andere GmbH ein Unding wäre. Uns hätte das Bundesjustizministerium längst abgemahnt“, wie Experten privater Firmen sagen. Das Infrastrukturministerium erklärt die Hängepartie mit noch immer fehlenden Testaten von Wirtschaftsprüfern. Auch dies lässt tief blicken.

Aber die interne und nur vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung vom April 2012 liegt unserer Zeitung vor. Danach belief sich das Minus in der Bilanz für 2009, dem Jahr der bombastischen Eröffnung mit Boris Becker, auf 9,2 Millionen Euro. Nach einem kleinen Lichtblick 2010, dem Jahr der ersten Neustrukturierung kurz vor der Landtagswahl, stieg das Minus 2011 bereits auf 16,4 Millionen Euro. Allein bis Ende April 2012 klaffte schon ein Loch von 9,2 Millionen Euro. Damit erhöhte sich das Tempo bei der Fahrt in die Pleite zuletzt rasant.

Bei der ebenfalls insolventen Tochter MSR (93,3 Prozent in NG-Hand) und dem „Enkelunternehmen“ CMHN, die im Wesentlichen Eigentümerinnen der Hotel- und Gastronomieimmobilien sind, sieht es nicht rosiger aus. Im Gegenteil. Die MSR verbuchte beispielsweise 2009 ein Minus von 10,5 Millionen Euro, 2010 ein Minus von 6,8 Millionen Euro. 2011 waren gut 9 Millionen Euro im Minus.

Für tiefrote Zahlen und jahrelanges Krisenmanagement spricht auch das „buchmäßige Eigenkapital“, also der nicht durchs Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag bei der Nürburgring GmbH. Er betrug 2009 minus 15,8 Millionen, Ende 2011 minus 27,4 Millionen Euro und Ende April 2012 minus 36,6 Millionen Euro, so die interne „Abschlussbilanz per 31.12.12“. Bei der Tochter MSR lag der Fehlbetrag Ende April bei 20,9 Millionen Euro.

Um die Schieflage mit vermeintlichem Eigenkapital(ersatz) zu kaschieren, steckt in den Büchern ein Gesellschafterdarlehen des Landes über 20 Millionen Euro mit einem Rangrücktritt (seit August 2007). Diese Methode hat am Ring schon Tradition. Für das Land hat der Rangrücktritt „allein deklaratorische Wirkung“, weil bei einer Insolvenz sowieso andere Gläubiger zuerst bedient werden müssen. Der Sonderfall am Ring: Das Land macht umstrittene „In-sich-Geschäfte“, für die der Steuerzahler letztlich haftet und kein privater Unternehmer.

Dass die Testate für die Bilanzen seit 2010 fehlen, dürfte auch an riskanten Unwägbarkeiten liegen: Strittig ist beispielsweise, ob der Nürburgring GmbH als Besitzgesellschaft an der Rennstrecke die Tourismusabgabe des Landes von 3,2 Millionen Euro zusteht. Und: Was sind die für 330 Millionen Euro gebauten Immobilien eigentlich samt Rennstrecken wert – mit dem Zudrücken aller Augen vielleicht nur noch 98 bis 126 Millionen Euro? „Die Erreichbarkeit des oberen Werts halten wir ... für anspruchsvoll, aber gerade noch vertretbar“, heißt es vornehm in der Expertise der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Dornbach & Partner. Dabei geht sie von einem Schuldenstand von netto 400 Millionen Euro aus. Das Land musste der EU daher im Mai 2012 und nach einer heimlichen, zusätzlichen 2,9-Millionen-Euro-Spritze auch unverblümt gestehen: „Falls sich auf der Basis der detaillierten Bewertung ergeben sollte, dass der bisherige Wertansatz ... als zu hoch angesehen wurde, ergibt sich erneut eine Überschuldungssituation.“ Der angebotene Ausweg, man ahnt es: Rangrücktritt des Gesellschafterdarlehens um bis zu 63 Millionen Euro.

Also, der Steuerzahler lernt: Die überschuldete Nürburgring GmbH steht mit 330 Millionen Euro bei der ISB in der Kreide und hielt sich mit einem Gesellschafterdarlehen des Landes von insgesamt 83 Millionen Euro über Wasser. Ob die ganze Anlage noch 126 Millionen Euro wert ist, steht in den Sternen. Am Ende könnte der Steuerzahler auf 300 Millionen Euro Schulden sitzen bleiben. Das ist hart, denn im Landeshaushalt herrscht schon wegen der Schuldenbremse der Rotstift. Bei der total überlasteten Polizei, die Schichtdienste kaum noch besetzen kann, wird bereits in den Krümeln gesucht.

In jedem Fall ist der 330 Millionen Euro teure „Nürburgring 2009“ für den Steuerzahler ein schlechtes Geschäft. Denn – anders als 2009 propagiert – floriert der überdimensionierte Freizeit- und Vergnügungspark nicht. Dass seine Gewinne auch die Formel 1 finanzieren, ist ein kapitaler Irrtum. Und der ist in den Papieren vor der EU nicht zu leugnen: Das Land geht bei einer Betriebsübernahme davon aus, dass „die Geschäftstätigkeit zu etwa 70 Prozent aus dem Betrieb einer Rennsportanlage, zu 25 Prozent aus der Beherbergung und Gastronomie und zu 5 Prozent aus dem Betrieb eines Vergnügungs- und Themenparks“ besteht. Das ist das Eingeständnis, dass sich die millionenschwere Investition in den Freizeitpark nicht gelohnt hat. Der Nürburgring und die Region leben – vom Publikumsmagneten Rock am Ring einmal abgesehen – nur von der eigentlichen Nordschleifen- und Motorsport-Faszination, von Autos, Benzingeruch und Rennen.

Bisher hingen die insolventen Ring-Unternehmen nur am Tropf von Pachteinnahmen. Dass die Pächter die vereinbarten Beträge strittig stellen, hat die Lage verschärft. Wäre aber alles in Butter, wenn die Pacht in voller Höhe gezahlt würde? Wohl kaum. Nach dem Urteil des Rechnungshofs reicht auch die vereinbarte Pacht nicht aus, um die Investitionen zu decken. Nach seiner Modellrechnung könnten bis 2030 Verluste von bis zu 210 Millionen Euro anfallen. Die gigantische Investition würde sich danach nur bei einer Pacht von jährlich 24,5 Millionen Euro rechnen, aber nicht mit den vereinbarten 15 Millionen Euro von 2013/2014 an.

In ihrer Finanznot wie im Streit mit den Pächtern und der EU hat die Nürburgring GmbH ständig Wirtschaftsprüfer, Anwälte oder andere Berater engagiert, um den Schlamassel zu managen. Die Sachverständigen, von denen auch schon vor 2009 viele bemüht wurden, verdienen hohe Honorare. Für sie fallen nach dem internen und unserer Zeitung vorliegenden Liquiditätsplan allein für Mai 2012 immerhin 180 000 Euro, für Juni 580 000 Euro und im Juli geplante 330 000 Euro Honorare an. Was tatsächlich und vor allem über die Jahre gezahlt werden musste, will die CDU-Landtagsfraktion jetzt in Anfragen wissen. Ob der gigantische Ausbau samt aller Nebenkosten am Nürburgring wirklich „nur“ 330 Millionen Euro gekostet hat, ist also auch ohne eine EU-Strafquittung noch völlig offen.

