Ingo Schneider zum Kassensturz bei der Buga

Wenn man vor einem halben Jahr eine Umfrage gemacht hätte, hätte wohl nicht einmal Buga-Chef Hanspeter Faas mit einem solchen Ergebnis gerechnet:mDie Buga war nicht nur ein Besuchererfolg, sie hat auch richtig die Kasse klingeln lassen.

Wo andere Städte schon mit einer "schwarzen Null" mehr als zufrieden sein mussten, steht in Koblenz die stolze Summe von 13 Millionen Euro Gewinn. Die letzte Bestätigung dafür, dass sich in Koblenz etwas ganz Besonderes entwickelt hat.

Interessant wird es jetzt sein, wie der Kuchen verteilt wird. Wo fließt das Geld hin, wie viel bleibt in der Stadt – und in welcher Höhe will das Land am Gewinn beteiligt werden? Richtig ist auf jeden Fall der Ansatz, zumindest einen Teil in das Gelände zu stecken. Wer sich in anderen Städten ansieht, wie schnell der Buga-Glanz verblasst sein kann, wird dem zustimmen.

Ein Ergebnis der Besucherbefragung widerlegt übrigens die letzten Klischees, die jemand noch beim Thema Buga im Kopf haben mag: Nicht die Altersklasse "Ü60" war die stärkste, sondern die Gruppe zwischen 40 und 49 Jahren. Insgesamt liegt der Altersschnitt weit unter dem, was mancher erwartet haben mag. Das zeigt schwarz auf weiß, was wir alle erlebt haben: Diese Buga war für jeden etwas – und steckte voller Leben.

