Industrie mit mehr Auftragseingängen

Bad Ems

Nach deutlichen Einbrüchen bei der Nachfrage hat die rheinland-pfälzische Industrie erstmals im November 2009 wieder deutlich mehr Aufträge als im Vorjahresmonat verzeichnet. Das Ordervolumen lag preisbereinigt um 12,1 Prozent höher als ein Jahr zuvor, als das Niveau der Auftragseingänge infolge der Krise erstmals stark absackte, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Bad Ems mitteilte. Deutschlandweit wurde in der Industrie im vergangenen November nur ein Plus von 1,8 Prozent bei den Aufträgen verzeichnet. Aus dem Ausland gingen sogar 18,7 Prozent mehr Bestellungen in Rheinland-Pfalz ein als im Vorjahr (Deutschland: minus 1,5 Prozent).