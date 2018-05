In der Lebensmitte vereinsamt: Peter (41) hat sein Umfeld aus den Augen verloren – seine Frau und vier Kinder

Die Kinder sind „draufgegangen“. Das ist die quälende Bilanz seines „ersten“ Lebens. Ein Leben für die Arbeit, das Peter die Familie gekostet und diesen Mann in den besten Jahren regelrecht glatt rasiert hat. Peter arbeitet als Prokurist in der deutschen Filiale einer europäischen Großbank. Beziehungsweise noch. Mit 41 Jahren wartet er auf seine Abfindung. Das Unternehmen will bundesweit etliche Filialen schließen. Und auch seine Stelle ist dabei. Diese Nachricht hat ihm, der seinen wahren Namen nicht nennen will, den Boden unter den Füßen weggezogen – im positiven Sinn. „Endlich.“ Das war sein erster Gedanke. „Endlich neu anfangen.“ Schließlich hat er zu diesem Zeitpunkt das Schmerzlichste bereits verloren: Wegen seines Tunnelblicks in puncto Arbeit verlässt ihn seine Frau, der Kontakt zu den vier Kindern bricht in der Folge ab. Und während er das erzählt, rollen die Tränen.

Arbeit und Leistung – das war seinem Leben schon früh eingeschrieben. Mit 14 beginnt Peter, auf dem Bau zu jobben, die kompletten Ferien. Mit Mitte 20 ist er der ...

