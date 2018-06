In der Lebensmitte vereinsamt: Peter (41) hat die Arbeit seiner Frau und vier Kindern vorgezogen

Die Kinder sind „draufgegangen“. Das ist die quälende Bilanz seines „ersten“ Lebens. Ein Leben für die Arbeit, das Peter die Familie gekostet und diesen Mann in den besten Jahren regelrecht glatt rasiert hat.

So sieht Einsamkeit aus: Für Peter (41) ist Geld ein treffendes Symbol – weil Verdienen für ihn jahrelang im Vordergrund stand, ihn aber alles gekostet hat. Foto: Adobe Stock

Peter arbeitet als Prokurist in der deutschen Filiale einer europäischen Großbank. Beziehungsweise noch. Mit 41 Jahren wartet er auf seine Abfindung. Das Unternehmen will bundesweit etliche Filialen schließen. Und auch seine Stelle ist dabei. Diese Nachricht hat ihm, der seinen wahren Namen nicht nennen will, den Boden unter den Füßen weggezogen – im positiven Sinn. „Endlich.“ Das war sein erster Gedanke. „Endlich neu anfangen.“ Schließlich hat er zu diesem Zeitpunkt das Schmerzlichste bereits verloren: Wegen seines Tunnelblicks in puncto Arbeit verlässt ihn seine Frau, der Kontakt zu den vier Kindern bricht in der Folge ab. Und während er das erzählt, rollen die Tränen.

Arbeit und Leistung – das war seinem Leben schon früh eingeschrieben. Mit 14 beginnt Peter, auf dem Bau zu jobben, die kompletten Ferien. Mit Mitte 20 ist er der jüngste Außendienstmitarbeiter für General Motors in Europa. „Dass Erfolg wichtig ist, habe ich in die Wiege gelegt bekommen. Nach dem Motto: Wer nichts leistet, hat nichts zu erwarten.“ Im Beruf klingt das später wenig anders: „,Geben Sie noch mal Vollgas.’ Diesen Spruch hört man im Vertrieb täglich. Obwohl man längst mit Vollgas fährt.“

Gutes Geld zu verdienen, war immer sein Antrieb. Lange lebt Peter das klassisch konservative Familienmodell: Sie Hausfrau und Mutter, er Alleinverdiener. „Alles für die Kinder“, sagt er. Dieser Anspruch ist am Ende bittere Ironie. Mehr als zehn Jahre in einer Leitungsfunktion hieß für Peter auch, mehr als zehn Jahre wie ein Single inmitten der Familie zu leben. Wenn er spät nach Hause kommt, sind Frau und Kinder schon im Bett. Er sitzt also allein in der Küche, schleicht sich später ins Schlafzimmer. Morgens fährt er die Kinder in die Schule. Meist sind diese Minuten mit ihnen die einzigen unter der Woche. Ab 8 Uhr ist Peter in der Bank. Häufig zwölf Stunden. Nicht selten samstags, selbst im Urlaub.

Serie: Gemeinsam einsam

Einsamkeit betrifft alle Generationen und Lebensphasen. Lesen Sie von unserer Redakteurin Melanie Schröder von Männern in der Lebensmitte und dem Unterschied zwischen emotionaler und sozialer Einsamkeit.

„Man ist wie im Wahn“, erklärt er diesen Rhythmus heute. Dass er sozial völlig isoliert lebt, nimmt er damals nicht wahr. „Ich habe mich gar nicht einsam gefühlt. Aber rein objektiv betrachtet, war ich absolut einsam. Ein Familienleben gab es ja nicht, und Freundschaften habe ich nicht aufgebaut, weil ich keine Zeit hatte. Die Arbeit war alles. Und diesem Muster bin ich sieben Tage die Woche gefolgt.“

Das sind auch sieben Tage die Woche unter Strom. Weil der Druck hoch ist. In der Branche sind junge Leute gefragt, die man „durchziehen“, die man verschleißen kann. So wie ihn damals. Gerade als sich das Geschäft wegen der Bankenkrise 2008/2009 verschärft, steigt er ein. Die Verluste müssen reingeholt werden – und als Prokurist ist Peter für den täglichen Umsatz verantwortlich. Wieder heißt es: Vollgas geben. „Das fing damit an, dass wir der Verkaufsleitung morgens melden mussten, wie viel Umsatz wir am Tag machen. Mittags gab es eine Wasserstandsmeldung, abends das tatsächliche Ergebnis. Allein dieses mehrmalige Melden setzt unheimlich unter Druck.“

Den Stress wird er auch außerhalb des Büros nicht los. Er agiert wie ferngesteuert. „Wenn Sie auf der Autobahn mit Vollgas fahren, haben Sie keine Zeit, links und rechts in die Autos zu schauen oder überhaupt etwas um sich herum wahrzunehmen.“ Links und rechts sitzt damals seine Familie und rauscht vorbei. Und er lässt sie ziehen, treibt es noch auf die Spitze: Bei der Geburt zweier seiner Kinder ist er nicht im Krankenhaus, sondern im Büro. „Dass das für die Ehe nicht gerade förderlich war, ist ja klar“, sagt er und klingt dabei abgeklärter, als er ist. Peter beherrscht sich, er sperrt den Schmerz weg, um sich am Leben zu halten. Denn: Ist der Verlust der Familie je zu verkraften, selbst wenn man ihn aufarbeitet? Ist ein gebrochenes Herz zu reparieren?

Es wird zweifelsfrei Jahre dauern, und vermutlich weit mehr als Peter brauchte, um aufzuwachen. Erst als sein Nachbar an einem Hirntumor erkrankt und innerhalb kürzester Zeit stirbt, kommt etwas in ihm in Gang. „Da hab ich erst realisiert, wie schnell das Leben vorbei ist. Und erst da habe ich mich gefragt: Wozu mache ich das?“ Auch Zweifel an der Arbeit kommen hinzu. Gewissensbisse. Weil Peter weich wird. Es fällt ihm zunehmend schwer, Berufsinteressen vor sein Bauchgefühl zu stellen. Zum Beispiel bei der Kreditvergabe. „Das hat nichts mehr mit sozialer Verantwortung zu tun. Es geht nur ums Umsatzmachen. Ob Sie das Geld je zurückzahlen können, interessiert nicht. Es heißt, dreimal wird der Kredit aufgestockt, dann geht's direkt in die Schuldnerberatung.“

Vertreten will er diese Idee von Arbeit und Leistung nicht mehr. Heute überlegt er sogar, in den sozialen Bereich zu wechseln. Sinnstiftender nennt er das. Weil das Miteinander im Fokus steht und nicht das Kapital, das man aus sich und anderen schlägt. Vor allem das führt laut Peter doch zur tief empfundenen Einsamkeit aller Altersgruppen in der Gesellschaft: das Leistungsdenken, das stetes Vergleichen und Messen zum Volkssport macht. „Wenn sich das Leben nur am Status und der öffentlichen Anerkennung ausrichtet, wo soll da Platz für Gemeinschaft, für Geselligkeit sein? Gerade wir Deutsche sind doch weltweit für Gründlichkeit und Fleiß beliebt. Der Verschleiß, wenn man nur das hat, ist unglaublich hoch. Und der Preis, den man zahlt, auch.“ Das weiß er.

Von unserer Redakteurin Melanie Schröder