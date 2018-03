Immer mehr unter Dreijährige in Tagesbetreuung

Aus unserem Archiv

Bad Ems

Immer mehr Kinder unter drei Jahren werden in Rheinland-Pfalz tagsüber außerhalb ihres Elternhauses betreut. Im März 2009 waren fast 17 000 Kleinkinder in einer Kindertagesstätte oder bei einer Tagesmutter untergebracht, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Bad Ems mit. Mit 17,5 Prozent aller unter Dreijährigen im Land waren dies 2,5 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. Mit der Betreuungsquote steht Rheinland-Pfalz gut da: Unter den westdeutschen Ländern wies nur Hamburg mit 22,2 Prozent einen höheren Wert auf. Der Durchschnittswert für alle westdeutschen Länder lag bei 14,4 Prozent.