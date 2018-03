Immer mehr Störche in Rheinland-Pfalz heimisch

Aus unserem Archiv

Bornheim

Immer mehr Störche finden in Rheinland-Pfalz ihr Zuhause: Beobachter haben in dieser Saison 129 Nester im Land gezählt – 19 mehr als im Vorjahr. Die Freude daran währt kurz: Die gefiederten Gesellen fliegen schon bald in den Süden.