Hunsrücker Wolfsbabys suchen Namen

Ein Sensationswurf: Zwei putzige Polarwölfe haben Ende Mai auf dem Hunsrück das Licht der Welt erblickt. Noch haben die neuen Bewohner des Hochwildschutzparks in Rheinböllen keine Namen. Das soll sich ändern. Gemeinsam mit den Lesern sucht unsere Zeitung passende Namen für die beiden Welpen. Und zwar für den drolligen Wolfsjungen und das putzige Wolfsmädchen.

Wolfskinder auf dem Hunsrück 1 von 7 Die Suche nach passenden Namen ist erfolgreich beendet: Lars und Lotte, so heißen die putzigen Wolfskinder im Hochwildschutzpark Rheinböllen ab sofort. Die zehn Wochen alten Polarwölfe werden langsam erwachsen. Ihr einst dunkelgraues Fell wird von Woche zu Woche heller. 2 von 7 Die beiden knuffigen Polarwölfe haben Ende Mai auf dem Hunsrück das Licht der Welt erblickt. 3 von 7 Schon jetzt kann man die Wolfskinder beobachten... 4 von 7 wenn sie ihre Erdhöhle verlassen, um die Welt zu erkunden. Alles unter den wachsamen Augen des Rudels. 5 von 7 Nach einer Tragezeit von 63 Tagen bringt die Fähe die Welpen zu Welt. Nach drei Wochen verlassen sie zum ersten Mal ihren Bau. 6 von 7 Seit vier Jahren leben zwei Rüden und drei Fähen, wie die weiblichen Tiere heißen, im Park. „Im letzten Jahr wurde der Nachwuchs in die Fasanerie nach Hanau abgegeben. Diesmal bleiben die Jungtiere noch bis zur zwölften Lebenswoche bei uns und finden dann im Wolfspark Kasselburg ein neues Zuhause“, berichtet Michael Hoffmann vom Hochwildschutzpark Rheinböllen. Polarwölfe erreichen ihre Geschlechtsreife im zweiten Lebensjahr. » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Wer Vorschläge hat, sendet die per E-Mail an abstimmen@rhein-zeitung.net, per Post an Rhein-Hunsrück-Zeitung, Stichwort „Polarwölfe“, Aulergasse 10, 55469 Simmern, oder per Fax an 06761/967 74 50. Ganz wichtig: Kontaktdaten und Alter nicht vergessen. Die beiden Gewinner dürfen ein Jahr lang kostenlos den Hochwildschutzpark in Rheinböllen besuchen. Als Trostpreise gibt es 5 mal 2 Tagesfreikarten zu gewinnen.

Schon jetzt kann man die Wolfskinder beobachten, wenn sie ihre Erdhöhle verlassen, um die Welt zu erkunden. Alles unter den wachsamen Augen des Rudels. Seit vier Jahren leben zwei Rüden und drei Fähen, wie die weiblichen Tiere heißen, im Hochwildschutzpark. Polarwölfe erreichen ihre Geschlechtsreife im zweiten Lebensjahr. Innerhalb des Rudels paaren sich nur die Alphatiere. Nach einer Tragezeit von 63 Tagen bringt die Fähe die Welpen zu Welt. Nach drei Wochen verlassen sie zum ersten Mal ihren Bau.