Hubschrauber fliegt an der Mosel in Stromleitung: Pilot tot

Aus unserem Archiv

Bernkastel-Kues – Beim Absturz eines Hubschraubers im Moselort Lieser (Kreis Bernkastel-Wittlich) ist ein 26-jähriger Pilot ums Leben gekommen. Der Mann war mit dem Hubschrauber zum Spritzen über den Weinbergen unterwegs, als er plötzlich in eine Stromleitung geriet, wie die Polizei in Bernkastel-Kues am Freitag mitteilte.