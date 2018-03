Hubschrauber bringt Seil für BUGA-Seilbahn

Aus unserem Archiv

Koblenz

Der Seilbahn-Bau über den Rhein bei Koblenz geht in die entscheidende Phase: Am Dienstag ist mit Hilfe eines Hubschraubers ein Vorseil aus Nylon von der mehr als 100 Meter über dem Fluss liegenden Festung Ehrenbreitstein ans Ufer gebracht worden. Damit haben die Arbeiten für den sogenannten Seilzug begonnen. Nun soll laut den Organisatoren der Bundesgartenschau 2011 das Seil durch ein Stahlseil ersetzt und am Samstag von einem Schiff auf die andere Rheinseite gebracht werden. Die anlässlich der Blumenschau geplante Bahn soll auf 850 Metern frei schweben und die Altstadt am Deutschen Eck mit der Festung verbinden.