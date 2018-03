Hotels nutzen Mehrwertsteuersenkung unterschiedlich

Aus unserem Archiv

Mainz/Koblenz/Trier (dpa/lrs) – Sie gilt erst seit Jahresbeginn und hat doch schon für reichlich Wirbel gesorgt: die Senkung der Mehrwertsteuer auf Hotelübernachtungen von 19 auf 7 Prozent. Viele Hotels in Rheinland-Pfalz wollen nun ihre Zimmer preiswerter anbieten, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur dpa ergab. Manche wollen zudem in Ausstattung und Personal investieren, um so für mehr Qualität zu sorgen. Der Präsident des Dehoga Rheinland-Pfalz Landesverbands Hotel- und Gaststättengewerbe, Gereon Haumann, rät den Betrieben, ihr Geld «ausgewogen» auszugeben. Die Hotellerie solle vor allem in die Qualifikation des Personals, aber auch in die Qualität der Gebäude investieren, sagt er.