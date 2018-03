Hochwasser-Überblick: Das war die Situation am Sonntag [Update]

Die Hochwassersituation in der Region bleibt weiter angespannt. Das Hochwassermeldezentrum in Mainz erwartet steigende Pegel für den Sonntag. Ein Überblick zur aktuellen Situation von unseren Reportern.

Die Schutzwände halten, noch: Gebanntes Warten auf Entspannung in Koblenz-Neuendorf. Foto: Jens Weber

Am Oberrhein in Mainz ging das Hochwassermeldezentrum von einem Höchstwert von rund 6,40 Metern in der Nacht zum Montag aus. Statt der durchschnittlichen 3 Meter betrug der Wasserstand am Sonntagvormittag knapp über 6,30 Meter. Der Schiffsverkehr sei zwischen Maxau und Speyer sowie zwischen Speyer und Mainz voraussichtlich bis Montag eingestellt. Am Pegel Maxau war bereits am Samstag mit 8,45 Metern der Scheitelpunkt erreicht worden.

Wie in Mainz sollte sich auch am Mittelrhein die Lage weiter verschärfen. Etwa für Koblenz und Bingen prognostizierte das Hochwassermeldezentrum in Mainz am Sonntagvormittag steigende Wasserstände mit bis zu 7,65 Metern in Koblenz. Am Montag sollen die Pegelstände aber sowohl an Ober- wie an Mittelrhein zurückgehen.

An der Mosel ist leichte Entspannung in Sicht. Unser Reporter Thomas Brost hat die Situation in Cochem fotografiert:

Hochwasser an der Mosel: Situation in Cochem entspannt sich 1 von 14 An der Mittelmosel geht das Hochwasser langsam, aber stetig zurück. In Cochem ist der Scheitel in der Nacht zum Samstag bei 7,33 Meter erreicht worden. Foto: Thomas Brost

An der Mosel sollte sich der Wasserstand in Trier am Sonntag bei einem Niveau von 8,40 Metern einpendeln. An der Obermosel werde der Pegelstand in Perl dagegen weiter steigen, wie das Hochwasserzentrum in Trier mitteilte. Insgesamt soll sich aber auch dort die Lage zum Wochenanfang entspannen.

Weiter angespannt bleibt die Lage am Rhein bei Remagen und Bad Breisig.

Unsere Reporterin Judith Schumacher hatte die Möglichkeit, mit einem Feuerwehrboot die Situation vom Wasser aus zu beobachten. Ihre Eindrücke:

Hochwasser: Einsätze im Minutentakt für Feuerwehren 1 von 16 Hochwasser auf dem Rhein: Die Lage bleibt angespannt in Bad Breisig und Remagen. Die Feuerwehren sind im Dauereinsatz, auch als Taxi. Foto: Judith Schumacher

Ganz besondere Aufnahmen sind unserem Leser Ruben Schäfer geglückt. Er hat am Rheinufer in Remagen eine Drohne aufsteigen lassen. Die Bilder und Videos zeigen das volle Ausmaß des Hochwassers:

Mit Drohne fotografiert: Bilder zeigen das Hochwasser-Ausmaß 1 von 8 Der Blick von oben, mit einer Drohne gefilmt, zeigt die Dimension des Hochwassers. Unser Leser Ruben Schäfer hat uns diese Bilder geschickt. Foto: Ruben Schaefer

Ein weiterer Aspekt des ersten Hochwassers 2018: die vielen Hochwasser-"Touristen". An vielen Orten nutzen Kiter die außergewöhnliche Situation, um auf dem Rhein ihren Sport auszuüben. Unser Redakteur Armin Seiber hat zwei von ihnen in Langenlonsheim bei Bad Kreuznach "erwischt":

Hochwasser-Tourismus in Bad Kreuznach: Gefährlich, verboten, aber auch faszinierend. Foto: Armin Seibert

Achtung, verboten: Wer beim Surfen auf dem Rhein erwischt wird, muss mit einem Bußgeld rechnen. Foto: Armin Seibert

Die Hochwasserlage am Rhein in Neuwied hat sich übers Wochenende weiter zugespitzt. Und es kann immer noch keine Entwarnung gegeben werden. Am Sonntagmittag lag der aktuelle Pegel der Linzer Feuerwehr zufolge bei 8,11 Metern. Montagvormittag soll er mit 8,56 Metern seinen Höchststand erreichen. Das Wasser hatte sich bereits am Samstag in der Bunten Stadt breit gemacht. Neben der B 42 sind Burgplatz und Rheintor, der Bahnhofsplatz sowie die Straße „Am Gestade“ und Linzhausenstraße überflutet. Betroffen sind insgesamt rund 30 Gebäude, darunter auch ein Hotel. Die Feuerwehr hat den Bootsverkehr eingerichtet und in Betrieb genommen.

Fotos: Das Hochwasser von Braubach bis Kaub verlief glimpflich 1 von 24 In der Verbandsgemeinde Loreley von Braubach bis Kaub hat das Hochwasser am Wochenende einen vergleichsweise glimpflichen Verlauf genommen. Die Freiwilligen Feuerwehren und die Anwohner hatten die Lage stets im Griff. Am Sonntag war die B42 in fast allen Ortschaften überflutet und musste gesperrt werden. Im Laufe des Montags werden die Feuerwehren voraussichtlich schon wieder alle Stege abbauen und mit den Aufräumarbeiten beginnen. Foto: Andreas Jöckel

Drei Autofahrer haben laut Polizei und Feuerwehr Linz die Hochwassergefahr unterschätzt. Denn sie versuchten am Samstag, trotz Durchfahrtsverbot voranzukommen. In der Folge mussten sie von der Feuerwehr geborgen werden, blieben aber unverletzt. Die Einsätze ereigneten sich auf der B42 auf Höhe des Hotels Bucheneck sowie an den Bahnunterführungen in Kasbach und Leubsdorf. Denn auch von dort meldet die Linzer Feuerwehr Land unter.

Darüber hinaus hatten Polizei und Ordnungsamt in Linz am Samstag alle Hände voll zu tun, um Fahrzeugbesitzer ausfindig zu machen, deren Wagen in der Hochwasserzone geparkt waren. 30 Eigentümer wurden rechtzeitig erreicht, in zehn Fällen musste das Ordnungsamt die Autos abschleppen. Bis tief in die Nacht war die Behörde damit beschäftigt. Außerdem hat die Feuerwehr am Samstagabend am Burgplatz mehrere Jugendliche in einem Schlauchboot erwischt. Zur Aufnahme der Personalien wurden sie an die Polizei übergeben.

Wo fällt der Pegel, wo bleibt die Lage angespannt? Einen Überblick zu den aktuellen Pegelständen finden Sie hier:

In Koblenz hat die Feuerwehr weiter Stege aufgebaut. Auch eine insgesamt knapp vier Kilometer lange Hochwasserschutzwand habe sich schon bewähren müssen, sagte Florian Schulte von der Koblenzer Feuerwehr. Daneben gebe es Einsätze wegen vollgelaufener Keller am Peter-Altmeier-Ufer. Zu schaffen mache den Einsatzkräften die Parkplatz-Situation in der Nähe des Wassers: Das Ordnungsamt habe die Fahrzeuge von mehreren „Hochwassertouristen“ abschleppen lassen.

Auch in Linz (Kreis Neuwied) wurden nach Polizeiangaben zehn Autos aus Hochwasserzonen abgeschleppt. Zudem musste die Feuerwehr drei Autofahrer aus ihren Fahrzeugen befreien. Sie hatten ein Durchfahrtsverbot ignoriert und konnten wegen des Hochwassers nicht weiterfahren. Verletzt wurde dabei niemand. In Ingelheim im Kreis Mainz-Bingen wurde die Zufahrt zur Hafenmole wegen des steigenden Pegelstands gesperrt. Umliegende Parkplätze und Grünflächen seien bereits überflutet, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte.

Hochwasser trifft den Schiffsverkehr

Die steigenden Wasserstände des Rheins trafen auch den Schiffsverkehr. In der Nacht zum Sonntag wurde dieser zwischen Maxau und Speyer sowie zwischen Mainz und Köln eingestellt, wie eine Sprecherin des Hochwassermeldezentrums in Mainz sagte. Diese Abschnitte sollen im Laufe des Montags wieder für die Schiffe freigegeben werden, hieß es. Anders sieht es an der Mosel aus: Schon am Samstag waren dort keine Schiffe mehr unterwegs. Der komplette Fluss sei voraussichtlich noch bis Dienstag gesperrt, sagte ein Sprecher der Hochwassermeldezentrums in Trier.

Lage an der Mosel entspannt sich

Im Laufe der Woche soll sich dann auch an der Mosel die Lage entspannen. Laut Hochwassermeldezentrum wird sich der Wasserstand in Trier am Sonntag bei einem Niveau von 8,40 Metern einpendeln. Überflutungen habe es vor allem an der Mittelmosel gegeben, wo teils Straßen und Keller unter Wasser standen. An der Obermosel werde der Pegelstand in Perl zunächst bis Montagfrüh weiter steigen. riu