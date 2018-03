Hochwasser tritt den Rückzug an: Pegel an Rhein und Mosel fallen [mit Webcam]

Schon das zweite Hochwasser im Januar: In der Nacht auf Samstag wurden vielerorts die Scheitel erreicht und die Pegel an Rhein und Mosel fallen wieder. Die Schifffahrt bleibt jedoch weiterhin eingeschränkt.

So sieht das Deutsche Eck aktuell aus. Eine Webcam auf der Festung Ehrenbreitstein nimmt die Aufnahmen auf.

Nach den steigenden Wasserständen entspannt sich die Lage auf den Flüssen. Vielerorts geht das Wasser wieder zurück. Die Schifffahrt bleibt auf Rhein und Mosel jedoch eingeschränkt. Am Pegel Koblenz erreichte das Hochwasser seinen höchsten Punkt bei 6,80 Meter und blieb damit deutlich unter den Werten vom ersten Hochwasser. In Mainz erreichte das Hochwasser mit 5,95 Metern seine Scheitelwelle. Der Pegel in Koblenz fällt weiter, sodass allmählich Entspannung in der Hochwassersituation eintritt. Die bestehenden Schutzmaßnahmen werden bis mindestens Montag aufrecht erhalten, schreibt die Feuerwehr Koblenz in einer Pressemitteilung.

Auch wenn sich die Fluten zurückziehen ist die Schifffahrt vielerorts noch betroffen, da nach wie vor Meldestufe II gilt. Von der zweiten Stufe an kommt der Schiffsverkehr zum Erliegen. Diese Marke war am Freitagvormittag in den Bereichen Karlsruhe bis Speyer als auch von Bingen und Koblenz überschritten. Am Nachmittag wurde die Schifffahrt auch in Andernach und Oberwinter gesperrt. Laut Prognosen wird die Sperre im Laufe des Samstags wieder aufgehoben, hieß es aus dem Meldezentrum Rhein. Auch in Speyer könnten Schiffe dann wieder fahren. Auf der Mosel blieb die Schifffahrt vorerst eingestellt.

Im Rheingau ist die ufernahe B 42 zwischen Geisenheim und Oestrich-Winkel nach Angaben der Wasserschutzpolizei weiterhin gesperrt. Der Fluss war schon am Mittwoch an einigen Stellen über das Ufer getreten. Die Sperre werde frühestens am Montag aufgehoben.

In Vallendar ist die B 42 in Fahrtrichtung Bendorf am Samstagabend wieder freigegeben worden. In Richtung Koblenz ist die Bundesstraße allerdings noch gesperrt. Für Linz geht der Landesbetrieb Mobilität davon aus, dass die Bundesstraße ab Sonntagabend wieder für den Verkehr freigegeben werden kann.

Auch der Fährverkehr auf dem Rhein ist noch betroffen: Möglicherweise am Sonntag könnte die Fähre Remagen-Linz ihren Betrieb wieder aufnehmen. Die Autofähre zwischen Bad Hönningen und Bad Breisig fährt aktuell. Seit einigen Tagen bereits fahren die Autofähren bei Boppard und St. Goar nicht mehr. Wann sie wieder hin und her pendeln, ist noch ungewiss. Vielleicht schon am Montag, vielleicht aber auch erst am Dienstag, je nachdem, wann der Wasserstand unter 5,60 Meter (St. Goarer Fähre) bzw. 5,40 Meter (maßgeblich für die Bopparder Fähre) sinkt.

Auf der Mosel bewegen sich die Wasserstände den Angaben nach auf hohem Niveau. Doch auch hier sind seit Samstag vielerorts die Scheitel erreicht. Die Wasserstände von Saar und Sauer fielen Freitag ebenfalls. Nur bei den Flüssen Lahn und Nahe wurden weiterhin steigende Stände verzeichnet.

In Rheinland-Pfalz rechnen die Experten vom Deutschen Wetterdienst für das Wochenende mit wenig Regen.

dpa/nbo