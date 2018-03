Hochwasser in der Region: Steigende Pegel an Rhein und Mosel

Die Hochwassersituation an Rhein und Mosel verschärft sich. Auf Grund der bereits gefallenen und noch vorhergesagten Niederschläge steigen die Wasserstände immer weiter an. So wird am Sonntagvormittag, laut Hochwassermeldedienst Rheinland-Pfalz, ein Wasserstand von über 6,50 Meter am Pegel Koblenz erwartet. In Ehrenbreitstein verhindern die geschlossenen Hochwasserschotte ein Vordringen des Rheins in den historischen Ortskern.

Hochwasser: Neuendorf rüstet sich 1 von 11 In Neuendorf war am Donnerstag die Feuerwehr im Einsatz, um den Koblenzer Stadtteil mit einer Schutzwand vor dem Hochwasser zu schützen. Foto: Jens Weber 2 von 11 In Neuendorf war am Donnerstag die Feuerwehr im Einsatz, um den Koblenzer Stadtteil mit einer Schutzwand vor dem Hochwasser zu schützen. Foto: Jens Weber 3 von 11 In Neuendorf war am Donnerstag die Feuerwehr im Einsatz, um den Koblenzer Stadtteil mit einer Schutzwand vor dem Hochwasser zu schützen. Foto: Jens Weber 4 von 11 In Neuendorf war am Donnerstag die Feuerwehr im Einsatz, um den Koblenzer Stadtteil mit einer Schutzwand vor dem Hochwasser zu schützen. Foto: Jens Weber 5 von 11 In Neuendorf war am Donnerstag die Feuerwehr im Einsatz, um den Koblenzer Stadtteil mit einer Schutzwand vor dem Hochwasser zu schützen. Foto: Jens Weber 6 von 11 In Neuendorf war am Donnerstag die Feuerwehr im Einsatz, um den Koblenzer Stadtteil mit einer Schutzwand vor dem Hochwasser zu schützen. Foto: Jens Weber 7 von 11 In Neuendorf war am Donnerstag die Feuerwehr im Einsatz, um den Koblenzer Stadtteil mit einer Schutzwand vor dem Hochwasser zu schützen. Foto: Jens Weber 8 von 11 In Neuendorf war am Donnerstag die Feuerwehr im Einsatz, um den Koblenzer Stadtteil mit einer Schutzwand vor dem Hochwasser zu schützen. Foto: Jens Weber 9 von 11 In Neuendorf war am Donnerstag die Feuerwehr im Einsatz, um den Koblenzer Stadtteil mit einer Schutzwand vor dem Hochwasser zu schützen. Foto: Jens Weber 10 von 11 In Neuendorf war am Donnerstag die Feuerwehr im Einsatz, um den Koblenzer Stadtteil mit einer Schutzwand vor dem Hochwasser zu schützen. Foto: Jens Weber » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Bedrohlich ist auch die Lage auf der anderen Seite im Stadteil Neuendorf: Dort ist der Aufbau des zweiten Abschnittes der Schutzmauer, zwischen „Jakobsstraße“ und „Am Ufer“, am Donnerstag im vollen Gange. Dort sind momentan etwa 35 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr im Einsatz. Mit der Installation der zwei von drei Teilabschnitten werden die Anwohner in Koblenz-Neuendorf bis zu einem Pegel von 7,20 Meter geschützt. Oberhalb dieses Wertes wird es erforderlich, auch den dritten und letzten Abschnitt entlang der „Neuendorfer Straße“ bis zur „Hafenstraße“ aufzubauen.

Am Donnerstag trafen sich die städtischen Behörden zu einer Lagebesprechung im Hause der Berufsfeuerwehr. Dabei wurden die nächsten Schritte abgestimmt. Eine erste Maßnahme: das Peter-Altmeier-Ufer wurde von der „Schlachthofstraße“ bis zum „Deutschen Kaiser“ für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Die Sperrung betrifft auch die Parkplätze in diesem Bereich. Zum Wochenende muss in der Koblenzer Altstadt mit weiteren Verkehrsbehinderungen durch Straßensperrungen gerechnet werden.

Schwäne schwimmen auf der Rheinuferstraße am Mittelrhein in Leutesdorf.

Foto: Thomas Frey – dpa

Mit Erreichen der Hochwassermarke 1 gelten besondere Regeln für den Schiffsverkehr auf dem Rhein. Heißt: „Alle Schiffe müssen sich in der Mitte des Stroms bewegen und dürfen die Mindestgeschwindigkeit von 20 km/h nicht überschreiten", so der Kreisfeuerwehrinspekteur von Neuwied, Werner Böcking. Auch die Deichtore der Stadt Neuwied sind vorsichtshalber geschlossen worden. Aus gutem Grund, denn auch die Mosel führt jede Menge Wasser in Richtung Koblenz und Neuwied. Für Samstag rechnet Böcking mit einer Betriebsunterbrechung für die Fähre in Linz und das die B 42 im dortigen Stadtgebiet überflutet sein wird. "Als erstes wird es erfahrungsgemäß die Bundesstraße in Kasbach treffen – und zwar schon bei einem Pegel von 7,10 Meter. In Leutesdorf steigt das Wasser schon vorher von der Rheinwiese in die Gassen des Weinortes. Dort übernimmt dann die Wehr Versorgungsdienste für die von den Fluten betroffene Bevölkerung."

Die Mosel steht bereits an der Kante zum Peter-Altmaier-Ufer in Koblenz. Foto: Sascha Ditscher

Auch in Andernach ist der kritische Pegel fast erreicht: Die Bestandteile der Hochwasserschutzwand sind bereits auf Lkw verladen worden, um bei Bedarf rasch an ihren Einsatzort in den Andernacher Rheinanlagen gebracht zu werden, wie Stadtpressesprecher Christoph Maurer auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte. Zum Jahreswechsel betrug der Andernacher Pegel noch 4,5 Meter. Am waren bereits 6,50 Meter erreicht. Laut Prognose des Hochwasserzentrums Rhein in Mainz könnte der Pegel am Samstagmorgen auf 7 Meter steigen – dann müssten die sechs Durchgänge der Mauer gegenüber des Rheintors und am Bollwerk mit mobilen Elementen geschlossen werden. Momentan rechnet man in Andernach damit, bereits am Freitag mit der ersten Aufbauphase der Hochwasserschutzwand zu beginnen. Sollte der Pegel in den kommenden Tagen 8 Meter mit steigender Tendenz erreichen, beginnt der Aufbau der restlichen Elemente der Hochwasserschutzwand. Denn sonst würde der Rhein die Konrad-Adenauer-Allee unter Wasser setzen.

Promenieren am Lahnufer ist in Lahnstein aufgrund der hohen Wasserstände schon nicht mehr möglich. Am Oberen Mittelrhein bei Kaub und St. Goarshausen sieht es derzeit aber nicht nach kritischen Wasserständen aus. In Lahnstein, Braubach, Osterspai, Filsen und Kamp-Bornhofen, könnte sich aber der Rückstau bei Koblenz wegen der Zuflüsse von Mosel und Lahn auswirken. Sollte der Pegel Braubach wie prognostiziert auf 6 Meter und mehr steigen, könnte an einigen Stellen die B42 überflutet werden, sodass der Verkehr umgeleitet werden muss. Noch gibt es keine konkrete Warnung, aber die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren halten sich bereit und wissen genau, welche Maßnahmen bei jeweiligen Wasserständen erforderlich sind.

Auch die Lahn drückt über die Ufer. Foto: Karin Kring

Auf der Mosel ist wegen des Hochwassers die Schifffahrt bereits eingestellt worden. „Die Mosel ist komplett zu“, sagte der stellvertretende Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Koblenz, Tobias Schmidt, am Donnerstag. Die letzten Stauhaltungen Koblenz und Lehmen seien in der vergangenen Nacht geschlossen worden. Im Bereich des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Trier ist die Schifffahrt bereits am Mittwoch eingestellt worden.

Der Leiter des Schiffsfahrtsbüros in Trier, Klaus Kürten, ging davon aus, dass dies vorerst auch noch so bleiben werde. „Ein bis zwei Tage wird das noch dauern“, sagte er. Zwar sinke der Pegelstand in Trier derzeit leicht, werde aber laut Vorhersage erneut steigen. In Trier dürfen Schiffe ab einem Pegelstand von 6,95 Metern nicht mehr fahren. Das sind rund vier Meter mehr als normal.

In Cochem haben Mitarbeiter der Stadt bereits am Mittwoch vorsorglich den Spielplatz am Moselufer unweit der Kreisverwaltung abgebaut. Für den Donnerstag wird ein Stand von bis zu 6,70 Meter angegeben.

Die Marina in Ehrenbreitstein. Foto: Martin Boldt

Für die kommenden Tage inklusive Wochenende ist zudem Regenwetter gemeldet. Ab Freitag muss aufgrund weiterer vom Wetterdienst vorhergesagter Niederschläge mit erneuten Anstiegen, auch über die bisher zu erwartenden Höchststände hinaus gerechnet werden“, schreibt der Hochwassermeldedienst auf seiner Internetseite. Am Pegel Trier sei dabei ein Anstieg bis in den Bereich von 8,50 Meter am Wochenende derzeit nicht auszuschließen. Bereits am Donnerstag wurden an der Mosel die ersten Straßen unterspült. So ist die B416 zwischen Müden und Moselkern gesperrt. Ebenso ist die Ortslage in Ediger teilweise überschwemmt. Die Moselschifffahrt ist ausgesetzt.

Die Kommunen Remagen und Bad Breisig, ihre Feuerwehren und die unmittelbar betroffenen Rheinanlieger sehen den angekündigten Überflutungen ihrer Uferbereiche gelassen entgegen.

Hochwasser in Remagen (Kreis Ahrweiler). Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Eva Etten, Leiterin des Remagener Ordnungsamts, sagt: „Es ist ein ,normales‘ Hochwasser, ausschlaggebender als die andauernden Regenfälle werden auch für uns hier wohl am kommenden Wochenende die Temperaturen im Süden Deutschlands sein, wenn es dort zu Schneeschmelze kommt.“ Der Fährbetrieb der Personenfähre Nixe wurde am Donnerstagmorgen eingestellt. „Er wird erst wieder aufgenommen, wenn der Pegel bei Andernach weniger als 6,40 Meter beträgt und die Tendenz weiter fallend ist“, erklärte Daniela Wahl von der Fährgesellschaft Linz-Kripp. Die große Auto- und Personenfähre zwischen Kripp und Linz verkehrt momentan noch. Ob der Betrieb am Freitagabend oder am Samstag eingestellt wird, muss noch abgewartet werden. Auch die kleine Autofähre zwischen Bad Breisig und Bad Hönningen verkehrt noch. „Und das bleibt auch so, bis der Pegelstand von 7,80 Metern bei Andernach erreicht wird“, bestätigte eine Sprecherin des Unternehmens Hirzmann. Laut Berechnung des Hochwassermeldezentrums in Mainz ist damit erst am Samstag zu rechnen. Die wahrscheinlichste Prognose für diesen Pegel liegt hier bei 7 Metern.

Am Donnerstag zogen die Einsatzkräfte der Koblenzer Feuerwehr die zweite Stufe der Hochwasserschutzmauer in Neuendorf hoch. Foto: Sascha Ditscher

In Bad Breisig rechnet man ebenfalls zum Wochenende hin damit, dass die Promenade überflutet wird. „Das ist bei einem Pegel von 7 Metern bei Koblenz der Fall“, so Wirtschaftsförderer Gerhard Oelsberg seitens der Verbandsgemeinde. Bei dem Koblenzer Pegelstand von 5,50 Metern ist der Wendeplatz an der Biergasse betroffen, ab 6,70 Metern die Eulengasse und Schmittgasse. „Wir haben die Anlieger per Handzettel informiert, es ist kein kritisches Hochwasser, die Leute sind vorbereitet, die Feuerwehr in Bereitschaft“, so Oelsberg. Es bliebe abzuwarten, ob noch Stege im Rheinpark für Fußgänger anzulegen wären.

Parallelen zum letzten größeren Hochwasser Anfang 2011 liegen auf der Hand. Am 10. Januar wurden am Pegel Koblenz 7,52 Meter gemessen. Danach entspannte sich die Situation wieder. Seinerzeit wurden der Buga-Kernbereich am Deutschen Eck überschwemmt, in Neuendorf mussten Stege errichtet werden. Und die Feuerwehr war mit Unimogs zur Stelle, um Anliegern zu helfen. Soweit dürfte es dieses Mal nicht kommen. Der neue Hochwasserschutz hält bis zu einer Höhe von 8,40 Meter. Und ein Extremhochwasser ist laut Prognose unwahrscheinlich. Allerdings könnte die 7,20-Meter-Marke erreicht werden. Betroffen sind also vor allem die Uferlagen an Rhein und Mosel. Allerdings gibt es auch dieses Mal keine hundertprozentige Sicherheit. Denn auch in den kommenden Tagen soll es regnen. Dabei geht der Blick der Koblenzer Experten viele Kilometer flussaufwärts. Denn die starken Niederschläge im Schwarzwald landen irgendwann auch im Rhein und die in den Vogesen über die Nebenflüsse in der Mosel. Laufen die Entwicklungen parallel, könnte sich die Lage für Stadt und Region doch noch verschärfen.

Die aktuellen Pegelstände gibt es hier:

Mehr zum Thema Rheinland-Pfalz Hochwasser an Rhein, Mosel und Lahn: Übersicht der aktuellen Pegelstände in der Region

mbo/me/nbo/eck