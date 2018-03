Hochwasser in der Region: Anwohner hoffen auf Entspannung [mit Video]

Vorsichtiges Aufatmen an Rhein und Mosel: Nachdem tagelang die Pegel der beiden Flüsse gestiegen waren und teilweise die am Wasser liegenden Koblenzer Stadtteile überflutet wurden, soll das Hochwasser nun nicht mehr weiter ansteigen.

Das Deutsche Eck liegt seit dem Wochenende wie eine Insel im Hochwasser. Foto: privat

Am Montag sollen die Pegelstände sowohl an Ober- wie auch an Mittelrhein sinken. Rheinaufwärts war etwa am Pegel in Maxau bei Karlsruhe bereits am Samstag mit 8,45 Metern der Scheitelpunkt erreicht worden. In Koblenz erreichte der Pegel gegen 9 Uhr mit 7,54 Metern seinen vorläufigen Höhepunkt und soll laut Prognose ab Mittag wieder fallen.

Insgesamt beschreibt die Feuerwehr die Lage in Koblenz als entspannt. Zwar war auch am Montag noch die B 49 bei Lay stellenweise gesperrt, aber die Pegel stiegen nicht weiter an. Stärker betroffen vom Hochwasser ist hingegen die Koblenzer Altstadt rund um das Deutsche Eck. Das Konrad-Adenauer-Ufer wurde gesperrt, betroffen sind zudem die Bundesstraßen 49 und 416, mehrere Buslinien müssen umgeleitet werden. Doch auch hier gilt: Da das Hochwasser nur langsam zurückgeht, werden die Stege nicht vor Dienstagnachmittag abgebaut.

Auch wenn sich die Hochwasserlage wieder ein bisschen entspannt, sind einige Orte entlang der Mosel noch immer zum Teil überschwemmt. Während in Beilstein am Montag noch in den Kellern die Brühe stand, konnten in Cochem an einigen Stellen schon die Aufräumarbeiten beginnen.

Trotz des fallenden Pegels müssen sich Pendler noch etwas gedulden, bis sie wieder mit der Fähre über den Rhein setzen können beziehungsweise auf der B 42 fahren können. Die B 42 zwischen Bad Hönningen und Unkel (Kreis Neuwied) wird erst am Mittwoch, 10. Januar, wieder frei sein.

Anders als befürchtet ist das große Verkehrschaos in Vallendar am Montagmorgen ausgeblieben. „Es ist reibungsloser abgelaufen als zu vermuten war“, erklärte Verbandsgemeindebürgermeister Fred Pretz auf Nachfrage unserer Zeitung. Durch die hochwasserbedingte Sperrung der Bundesstraße 42 auf Höhe der neuen Stadthalle in Vallendar war es am Wochenende zu teilweise chaotischen Situationen in den Straßen der Stadt gekommen. Trotz Sperrungen und Durchfahrtsverbotsschilder versuchten Autofahrer Schleichwege zu finden, die dabei sogar durch den Höhenstadtteil Gumschlag führten. Am Montag waren daher unter anderem Mitarbeiter des Ordnungsamtes im Einsatz, um ein erneutes Chaos zu vermeiden. Das brachte größtenteils auch den beabsichtigten Erfolg. „Es gibt allerdings Leute, die sich auch davon nicht abhalten lassen“, sagt Fred Pretz. Laut des VG-Chefs wird sich erst einmal an dem aktuellen Zustand auch nichts ändern, denn die B 42 bleibt voraussichtlich auch noch am Dienstag gesperrt. Am Mittwoch sollen schließlich Reinigungsarbeiten erfolgen, ehe die Straße im Laufe des Tages wieder nach und nach freigeben wird – vorausgesetzt das Hochwasser hat sich bis dahin von der Fahrbahn zurückgezogen.

Bei den Fähren könnte als Erste die Santa Maria zwischen Bad Hönningen und Bad Breisig den Betrieb wieder aufnehmen. „Wir versuchen alles, um bereits am späten Dienstagnachmittag den Berufsverkehr wieder entlasten zu können“, sagt Betreiberin Rita Hirzmann. Versprechen könne man allerdings nichts, da der Pegel sehr langsam fällt und der Rhein viel Schlamm mit sich führt. „Deshalb können wir auch nicht sagen, dass wir gleich bei Erreichen eines Pegels von 7,80 Meter wieder loslegen“, erklärt Hirzmann, die empfiehlt, sich unter Tel. 02635/3971 nach dem aktuellen Stand zu erkundigen. Wohl nicht vor Donnerstag läuft der Fährbetrieb zwischen Linz und Kripp wieder an, erklärt EVM-Pressesprecher Marcelo Peerenboom auf Nachfrage. Noch ein paar Tage länger Pause macht die Personenfähre „Nixe“ zwischen Erpel und Remagen.

Aufatmen auch in Andernach. Seit Montag sinken die Pegel wieder. Endgültig Entwarnung können die Andernacher Einsatzkräfte allerdings trotz der stetig sinkenden Pegel noch nicht geben: Die Böden sind durch das Hochwasser und die Regenfälle der vergangenen Wochen mit Wasser vollgesogen und können keine weiteren Niederschläge aufnehmen. Sollte es in der nächsten Zeit anhaltend regnen, könnte der Rhein wieder über die Ufer treten.

Ähnlich sieht es in den Rheingemeinden Bad Breisig, Brohl-Lützing und im Stadtgebiet von Remagen aus. Laut Feuerwehr ist eine Prognose schwierig, da die Pegel nur langsam sinken.

Die steigenden Wasserstände des Rheins trafen auch den Schiffsverkehr. In der Nacht zum Sonntag war er zwischen Maxau und Speyer sowie zwischen Mainz und Köln eingestellt worden. Diese Abschnitte sollten im Laufe des Montags wieder für die Schiffe freigegeben werden, sagte eine Sprecherin des Hochwassermeldezentrums in Mainz am Sonntag.

Anders sieht es an der Mosel aus: Schon am Samstag waren dort keine Schiffe mehr unterwegs. Der komplette Fluss bleibt laut Hochwassermeldezentrum in Trier voraussichtlich noch bis Dienstag gesperrt.

Wegen des Hochwassers am Rhein kann zurzeit der Bahnhof in Bad Honnef nicht angefahren werden. Wie die Bahn am Montagmorgen mitteilte, sei eine Unterführung überschwemmt. Deswegen hielten der Regionalexpress der Linie 8 und die Regionalbahn der Linie 27 seit Sonntagabend nicht an der Station. Fahrgäste, die nach Bad Honnef wollen, können einen Ersatzverkehr nutzen. Das Wasser werde derzeit abgepumpt. Man hoffe, dass der Bahnhof am Montagnachmittag wieder freigegeben werden könne.

