Hilft Lillis Silber beim Hallenbau?

Das olympische Drama um Lilli Schwarzkopf zur besten Sendezeit am Samstagabend hat die Siebenkämpferin von der Leichtathletik-Gemeinschaft (LG) Rhein-Wied auf einen Schlag populär gemacht. Vielleicht gibt ihr Erfolg auch den Plänen für einen Hallenbau einen Schub.

Ein perfekter Glücksmoment: Nicht überschäumenden Jubel, sondern eher stille Freude strahlt Lilli Schwarzkopf aus, als sie die ersehnte und erkämpfte Medaille endlich um den Hals hängen hat.

Foto: dpa

Die Farce mit der unbegründeten Disqualifikation, mit Protest und Gegenprotest und dem silbernen Happy End faszinierte Millionen von Fernsehzuschauern in Deutschland. Lillis unerschütterlicher Kampfgeist auf der Bahn und daneben haben ihr viele Sympathien eingebracht.

Lilli Schwarzkopf: Ihre Stationen zum Olympiasilber 1 von 19 Siebenkämpferin Lilli Schwarzkopf liegt nach dem Lauf über 800 Meter am Boden – und ist dann eine Stunde später doch auf Wolken Sieben... Foto: DPA 2 von 19 ... Silber bei den Olympischen Spielen. Foto: dpa 3 von 19 Die in Kirgistan geborene Sportlerin der DJK Andernach in der LG Rhein-Wied wird von ihrem Vater Reinhold trainiert. Als ihr alter Verein LC Paderborn den Vertrag mit ihm nicht verlängerte, schlugen die Andernacher zu: Vermittelt vom Lecihtathletikverband Rheinland wurde er als Trainer verpflichtet und Lilli Schwarzkopf wechselte an den Rhein. Foto: Wolfgang Birkenstock 4 von 19 Gleich an ihrem ersten Wettkampftag in London hatte sie mit 1,83 Meter im Hochsprung den 28 Jahre alten Rheinland-Rekord um einen Zentimeter verbessert. 1016 Punkte gab es dafür. Foto: dpa 5 von 19 Lilli Schwarzkopf lief die 100 Meter Hürden in 13,26 Sekunden. Damit hatte sie den Rheinland-Rekord aus dem Jahr 2011 um sechs Hunderstel verbessert – ihren eigenen Rekord. Es bedeutete sehr starke 1086 Punkte. Foto: DPA 6 von 19 14,77 Meter im Kugelstoßen bedeuteten zwar kein neuer persönlicher Rekord, aber immerhin Saisonbestleistung. Sie lag danach auf Rang drei. Kugelstoßen war eine von zwei Disziplinen, in der sie auch Goldmedaillen-Gewinnerin Ennis schlug. 845 Punkte brachte ihre Weite. Foto: dpa 7 von 19 Unter 25 Sekunden bleiben war das Ziel über die 200 Meter. Am Ende standen 24,77 Sekunden – Saisonbestleistung und 908 Punkte. Foto: dpa 8 von 19 Weitsprung: Bei 6,30 Metern landete Lilli Schwarzkopf im besten Versuch. Foto: DPA 9 von 19 Das ist Saisonbestleistung, liegt nur fünf Zentimeter unter ihrer Bestweite und bedeutete 943 Punkte. Foto: dpa 10 von 19 Im Speerwurf hakte es etwas. Foto: dpa 11 von 19 Speerwerfen ist eigentlich ihre Paradedisziplin. Foto: dpa 12 von 19 51,73 Meter war der Speer weit geflogen – damit war sie zwar unter den Besten und lag auch deutlich vor Olympiasiegerin Ennis, aber das kann sie noch viel besser. Gut dreieinhalb Meter weiter liegt ihre Bestmarke. 894 Punkte gab es. Foto: dpa 13 von 19 Damit lag sie vor der letzten Disziplin auf Rang fünf. Doch das Feld liegt dicht beieinander. Ein guter 800-Meter-Lauf muss her. Und Schwatzkopf läuft gut... Foto: dpa 14 von 19 Doch dann soll ihre Zeit von 2:10,50 Minuten nicht gelten, Disqualifikation. Foto: dpa 15 von 19 Die Holländerin Dafne Schippers (rechts) und der Österreicherin Ivona Dadic stützen die fassungslose Schwarzkopf. Erst eine Stunde später ist der Irrtum korrigiert. Foto: DPA 16 von 19 Damit dürfte Lilli Schwarzkopf viele Fans gewonnen haben. Einen Fanclub im Rücken hat sie schon: Hier 2010, als sie sich in Ratingen für die WM qualifiziert. Foto: Wolfgang Birlenstock 17 von 19 Da freuten sie sich gemeinsam: Lilli Schwarzkopf und Jennifer Oeser, als sie gerade das Olympia-Ticket gelöst hatten. Die Hoffnungen der Funktionäre hatten dann eigentlich auf Jennifer Oeser geruht. Die WM-Zweite und -Dritte von 2009 und 2011 aus Leverkusen hatte mit dem Medaillenkampf jedoch von Anfang an nichts zu tun. Doch die hatte gehandicapt durch eine Fußverletzung in der Vorbereitung nach sechs Disziplinen auf Rang 13 gelegen und war im 800-Meter-Lauf nach 300 Metern humpelnd ausgestiegen. Foto: DPA 18 von 19 Ihr größter internationaler Erfolg vor London: Lilli Schwarzkopf mit Bronze – 2006 bei der Europameisterschaft. Bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking wurde sie Achte. Mehr über ihre Erfolge gibt es auch in ihrem Athletenportrait bei der LG Rhein-Wied. Foto: dpa » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Auch bei Lilli Schwarzkopfs Heimatverein war die Aufregung groß. "Nach ihrem tollen 800-Meter-Lauf war ich vor Freude den Tränen nah", berichtet Achim Bersch, Vorstandsmitglied der LG und Geschäftsführer des Leichtathletik-Verbands Rheinland (LVR). "Dann habe ich auf die Einblendung der Ergebnisse gewartet. Und als es hieß, Lilli sei disqualifiziert, war ich wie versteinert." Sollten die zwei Wettkampftage, die die 28-jährige Mehrkämpferin auf allerhöchstem Niveau absolviert hatte, umsonst gewesen ein? "Das konnte ich nicht glauben", sagt Bersch – und freute sich am Ende mit den Leichtathletik-Fans in ganz Deutschland über den Triumph der Gerechtigkeit.

Beim Speerwurf geschwächelt

Das war aber auch ein toller Wettkampf, den Lilli Schwarzkopf da hingelegt hatte. Schon zum Auftakt lief sie über die 100 Meter Hürden in 13,26 Sekunden eine persönliche Bestzeit, stellte mit 1,83 Meter im Hochsprung ihre Topleistung ein und ließ anschließend vier Saisonbestleistungen folgen. Da störte es am Ende auch nicht mehr, dass Lilli Schwarzkopf ausgerechnet in ihrer Paradedisziplin, dem Speerwerfen, um rund dreieinhalb Meter unter ihren Möglichkeiten blieb. Endlich mal eine Athletin, so mag mancher Sportsfreund gedacht haben, die exakt zum Höhepunkt der Olympiasaison auch ihre bestmöglichen Leistungen abrufen kann.

Binnen zwei Tagen stieg der Bekanntheitsgrad der Siebenkämpferin in der sportinteressierten Öffentlichkeit also von vermutlich unter zehn auf nahe 100 Prozent. Vergessen war auch das etwas unglückliche TV-Interview vom Freitagabend. Da hatte Lilli Schwarzkopf nach vier erfolgreich absolvierten Übungen als Achtplatzierte Kontakt zu den Medaillenrängen. Statt aber der Erwartung des ZDF-Manns Norbert König zu entsprechen und sich zu freuen, klagte Lilli Schwarzkopf darüber, dass ihr Trainer und Vater keine Akkreditierung erhalten hatte und sie während des zweitägigen Wettkampfs auf sich allein gestellt war. Das kam wohl etwas zickig rüber.

Vor allem, wenn man nicht weiß, dass sich Reinhold Schwarzkopf auf eigene Kosten ein Ticket fürs Olympiastadion besorgt und seine Tochter unauffällig, aber wirkungsvoll von der Tribüne aus gecoacht hatte, während Karl-Heinz Düe, Trainer der WM-Dritten Jennifer Oeser, über eine Akkreditierung verfügte, obwohl sein Schützling angeschlagen in den Wettbewerb gestartet war und beim 800-Meter-Lauf verletzt aufgab .

Doch wie sich Lilli Schwarzkopf während ihres ganz persönlichen Dramas 24 Stunden später verhielt, das verdient höchsten Respekt. Sie bewahrte die Ruhe, obwohl sie auf eigene Faust das Geheimnis ihres mysteriösen Verschwindens von der Anzeigentafel lösen musste. Sie vermied Klagen oder Schuldzuweisungen, fast schien es, als amüsiere sie sich sogar über das, was sie als "spezielle Form des britischen Humors" bezeichnete.

Ohne das Disqualifikations-Drama und seine Auflösung wäre Lilli Schwarzkopf als Zweite des olympischen Siebenkampfs eine "ganz normale" Silbermedaillengewinnern. Immerhin. Doch nun ist ihr Ruhm unvergänglich. Daran werden sich die Sportfreunde im Land noch in Jahrzehnten erinnern, wie die Siebenkämpferin aus Andernach Silber erst gewann, dann verlor und schließlich doch überglücklich und zufrieden auf dem Siegertreppchen stand.

Trainervertrag für den Vater

Für Achim Bersch, der den Wechsel der Spitzenathletin ins Rheinland vor zweieinhalb Jahren eingefädelt hatte, bedeutet die Silbermedaille von London auch die Bestätigung, dass sich das Engagement gelohnt hat. Schließlich verstärkte sich die LG Rhein-Wied zum Jahresbeginn 2010 nicht nur mit einer Ausnahmesportlerin, sondern gleichzeitig auch mit einem erstklassigen Trainer. Lillis Vater Reinhold Schwarzkopf erhielt nach seiner Kündigung beim Ex-Verein LG Paderborn einen Trainervertrag beim LVR für den Bereich Sprung/Mehrkampf, Tochter Lilli schloss sich der DJK Andernach an, einem der vier Vereine, die in der LG Rhein-Wied kooperieren. Finanziert wurde das Paket zu großen Teilen vom "Team Rheinland-Pfalz", dem Projekt zur Spitzensportförderung, an dem sich Lotto Rheinland-Pfalz und der Landessportbund beteiligen.

In Schwarzkopfs Vertrag bekam seinerzeit die Vorbereitung seiner Tochter für die Olympischen Spiele in London Priorität eingeräumt, doch auch als Landestrainer hat Reinhold Schwarzkopf die Erwartungen mehr als erfüllt: "Für unsere Athleten und Heimtrainer, die an den Lehrgängen und Fortbilungen mit ihm teilnehmen, ist Reinhold Schwarzkopf eine einzigartige Kapazität", lobt Achim Bersch. "Er bringt ein enormes Fachwissen mit und kann es auch gut vermitteln. Alle sind von ihm begeistert und können den nächsten Lehrgang kaum erwarten."

Allzu häufig ist Lilli Schwarzkopf in Andernach und Umgebung indes nicht zu sehen. Vater und Tochter leben nach wie vor im westfälischen Paderborn, wo Lilli die ausgezeichneten Trainingsmöglichkeiten nutzt. Ein Umzug ins Rheinland, so sieht es der Vertrag vor, wird für Verbandstrainer Schwarzkopf erst dann Pflicht, wenn die geplante Leichtathletik-Halle in Neuwied steht, in der ein vernünftiges Wintertraining stattfinden kann. Davon würde dann auch Tochter Lilli bei künftigen Medaillenjagden profitieren können.

Doch der Bau der Halle ist nach wie vor nicht mehr als eine Hoffnung. LG-Geschäftsführer Martin Schmitz hat laut Bersch "die Pläne für die Halle in zehn Ausführungen in der Schublade liegen". Was fehlt, ist Geld. Rund 250 000 Euro braucht die LG Rhein-Wied, um die Halle zu bauen.

Ob Lili Schwarzkopfs Silberwunder von London den Hallenbau beschleunigen kann? Schwer vorstellbar, dass sich Verband, Verein und Hauptsponsor Lotto die Chance entgehen lassen, die Mehrkämpferin, die so viele Schlagzeilen gemacht hat, nach Olympia in entsprechendem Rahmen zu empfangen und zu ehren – und zur Feierstunde auch den einen oder anderen potenziellen Hallen-Sponsor einzuladen.

Über das Danach nie gesprochen

Zum Jahresende läuft dann der Trainervertrag des LVR mit Reinhold Schwarzkopf aus. Ob er verlängert wird, steht noch in den Sternen. "Wir hatten immer nur London im Blick", sagt Achim Bersch, "über das Danach haben wir nie gesprochen." Irgendwann nach Olympia werden sich alle Beteiligten zusammensetzen. Natürlich hoffen die Rhein-Wied-Leichtathleten auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit, doch Achim Bersch stellt klar: "Wir werden die persönliche Entscheidung von Lilli in jeder Hinsicht respektieren, wie auch immer sie ausfällt."

Auch der Hallenbau hängt nur indirekt mit der erfolgreichsten Athletin des Vereins zusammen: "Wir wollen die Halle, ob mit Lilli Schwarzkopf oder ohne sie", versichert Bersch.

Stefan Kieffer