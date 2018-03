Hering: Kein großes Einkaufszentrum am Hahn

Aus unserem Archiv

Hahn

Am Hunsrück-Flughafen Hahn soll weder ein Fabrikverkaufszentrum noch ein großes konventionelles Einkaufszentrum entstehen und dem regionalen Einzelhandel Konkurrenz machen. Das versicherte der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Hendrik Hering (SPD) am Freitag im Landtag in Mainz mit Blick auf ein Gutachten zur dortigen Umfeldentwicklung. Dieses hatte Gefahren im Falle des Baus derartiger Einkaufskomplexe aufgezeigt. Die Versorgungsfunktion von nahen Mittelzentren wie Simmern würde dadurch wesentlich beeinträchtigt, hatte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz als Auftraggeber der Studie vor einer Woche mitgeteilt.