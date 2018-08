HELFT-UNS-LEBEN: Birgit Rönz ist auf ihren Scooter angewiesen

Wenn Birgit Rönz mit ihrem Elektromobil durch Niederbieber fährt, ist Julchen immer mit dabei. Die Hündin liegt brav zwischen den Beinen ihres Frauchens und lässt sich den Fahrtwind um die Nase wehen. „Mein Mann hat mir Julchen gekauft, damit ich nicht so alleine bin“, erzählt Rönz beim Besuch der HELFT-UNS-LEBEN-Vorsitzenden Manuela Lewentz-Twer und Geschäftsführer Hans Kary.

Birgit Rönz ist für Einkäufe und Ausflüge auf ihr Elektromobil angewiesen. Damit sie und ihr Mann Günter (Mitte hinten) auch mal aus der Stadt herauskommen, haben sie sich an HELFT UNS LEBEN gewendet. Vorsitzende Manuela Lewentz-Twer und Geschäftsführer Hans Kary besuchten die beiden in Niederbieber.

Foto: Christina Nover

Seit einer folgenschweren Knieoperation vor drei Jahren hat sich das Leben von Birgit Rönz komplett gewendet. „Ich war früher immer viel unterwegs – ein agiler Mensch eben. Jetzt fühle ich mich so eingesperrt und verlassen.“ Die ehemalige Erzieherin verbringt die meiste Zeit in ihrem Haus in Niederbieber, das sie ohne Hilfe kaum verlassen kann. Der Ursprung allen Übels: eine verrutschte Kniescheibe, die eine OP notwendig machte. Nachdem sie die Klinik verlassen hatte, gab es Probleme mit der Wundheilung: „Ich habe mir den Krankenhauskeim eingefangen“, berichtet Rönz.

Es folgten rund 20 Operationen und medikamentöse Behandlungen, um die Folgen der Infektion zu bekämpfen, bis schließlich im September vergangenen Jahres die Entscheidung getroffen wurde, das Bein zu versteifen. „Der Keim hatte alles kaputt gefressen. Es konnte auch kein Kniegelenk mehr eingesetzt werden“, sagt die 63-Jährige.

Durch die Einschränkungen beim Gehen und das viele Liegen kam es zu Folgebeschwerden. Mehrere Bandscheibenvorfälle und chronische Rückenprobleme lassen Rönz keine Ruhe finden: „Ich kriege schon starke Schmerzmittel, aber trotzdem kann ich mich kaum bewegen“, berichtet Rönz. Bewegungsmangel und noch dazu stressbedingtes Essen – die Folgen dessen für Rönz’ Gesundheit und Wohlbefinden kann sich wohl jeder vorstellen. Ihr Mann Günter gibt sein Bestes, um ihr das Leben zu erleichtern. „Ich habe extra meine Arbeitszeit auf 32 Stunden reduziert, um sie zu pflegen“, so Rönz.

Doch einen Wunsch kann er ihr nicht erfüllen: mal wieder richtig rauskommen aus dem Dorf, etwas erleben. „Mit dem Scooter kann ich mal nach Neuwied fahren oder nach Heimbach-Weis, aber mehr als 35 Kilometer schafft er nicht, dann muss er erst mal für acht Stunden aufgeladen werden“, sagt Birgit Rönz. Die Hoffnung, noch mal selbst ein Auto zu fahren, hat die sie mittlerweile aufgegeben – zu eingeschränkt ist sie in ihren Bewegungen. „Aber es wäre schön, ein Auto zu haben, in den mein Scooter reinpasst“, sagt Rönz.

Doch das Geld des Ehepaars steckt mittlerweile gänzlich im Haus, zahlreiche Umbaumaßnahmen waren dort notwendig, um den Einschränkungen von Rönz gerecht zu werden. „Wir hatten schon überlegt, das Haus zu verkaufen und in eine behindertengerechte Wohnung umzuziehen, aber wir haben nichts dergleichen gefunden, das wir uns hätten leisten können“, berichtet Günter Rönz. Tatenlos rumsitzen wollte der 56-jährige Anlagen-Bediener dann aber auch nicht. Deshalb hat er sich an HELFT UNS LEBEN gewendet und um Unterstützung bei der Finanzierung eines geeigneten Fahrzeugs gebeten.

Für Birgit Rönz eine Überraschung: „Ich wusste davon nichts“, sagt sie gerührt zu den HELFT-UNS-LEBEN-Vertretern. Die Aussicht auf Hilfe lässt Rönz aufblühen: „Es wäre so toll, den Sommer noch etwas zu genießen und vielleicht sogar an die Küste zu fahren“, sagt sie. Und Julchen? Die würde natürlich mitkommen.

HELFT UNS LEBEN ruft zu Spenden für Familie Rönz auf. Wer helfen möchte, überweist bitte auf das Konto bei der Sparkasse Koblenz (MALADE51KOB) mit der IBAN DE72 5705 0120 0000 0013 13.

Von unserer Redakteurin Christina Nover