HELFT UNS LEBEN: Wenn Menschen ans Ende ihrer Kräfte geraten

Es sind bewegende Momente, wenn HELFT UNS LEBEN, die Hilfsorganisation unserer Zeitung, „Vollzug“ melden kann. Vorsitzende Manuela Lewentz-Twer und Geschäftsführer Hans Kary haben übers Jahr zahlreiche Gelegenheiten, Menschen aufzusuchen, die von Schicksalsschlägen hart getroffen wurden. Solche Besuche gehen manchmal unter die Haut.

Bauunternehmer Volker Schmitt kam zur symbolischen Übergabe des frisch gestalteten Hofes zu Bettina Badermann und ihrer schwerstbehinderten Tochter Annika. Die Spendenbereitschaft unserer Leser für HELFT UNS LEBEN war Anfang des Jahres so groß, dass nicht nur ein Spezialkleinbus für die Badermanns angeschafft werden konnte. Durch zahlreiche Großspenden, unter anderem durch das Bauunternehmen Schmitt sowie die Feuerwehr Mörschbach, konnte nun auch die Einfahrt vor dem Wohnhaus in Erbach für das Fahrzeug entsprechend hergerichtet werden.

Foto: Werner Dupuis

Doch wenn mithilfe der Spendengelder der Leser unserer Zeitung die Not dieser Menschen zumindest ein wenig gelindert werden kann und die große Dankbarkeit der Spendenempfänger für die beiden Überbringer spürbar ist, wissen Manuela Lewentz-Twer und Hans Kary, dass sich nicht nur der organisatorische Aufwand und der Einsatz für die Spendenempfänger gelohnt hat. Sie erfahren auch immer wieder aufs Neue, wie hoch die Bereitschaft der Menschen in unserem Verbreitungsgebiet ist, zu helfen, wo es wirklich notwendig ist.

Einige Hilfseinsätze veranschaulichen dies beispielhaft. So konnte durch Spenden unserer Leser der Aktionsradius der Familie Brenig aus Misselberg im Rhein-Lahn-Kreis deutlich vergrößert werden. Die schwerbehinderte Jule, 17 Jahre alt, ist auf einen speziellen Elektrorollstuhl angewiesen. Weil das 130 Kilo schwere Gerät nicht in einen Kofferraum passte, schaffte HELFT UNS LEBEN für die Misselberger Familie einen Ford Tourneo an, der für die Erfordernisse der Brenigs umgebaut wurde. Mittels einer Rampe kann der Elektrorollstuhl direkt und ohne große Kraftanstrengung ins Heck verladen und dort gesichert werden. Jule kann für die Fahrt in ihrem Rollstuhl sitzen bleiben oder im Innenraum Platz nehmen.

Um Mobilität ging es auch in einem Fall in Erbach (Rhein-Hunsrück-Kreis). Hier war Bettina Badermann nicht mehr in der Lage, ihre 25 Jahre alte schwerstbehinderte Tochter Annika vom Bett in den Rollstuhl und dann ins Auto zu heben. Ihr Körper spielte nach mehreren Bandscheibenvorfällen und mit zwei künstlichen Kniegelenken einfach nicht mehr mit. Um weiterhin am täglichen Leben zumindest den eingeschränkten Möglichkeiten entsprechend teilnehmen zu können, musste ebenfalls ein Spezialfahrzeug her. Auch hier setzte eine große Spendenwelle ein. Neben vielen kleinen und großen Privatspenden sammelten die Gemeinde, Vereine und Verbände bei Aktionen und Festen Geld für die Badermanns. Ein Kleinbus mit spezieller Ladevorrichtung für Annikas Rollstuhl sprang am Ende dabei heraus – und es blieb sogar noch Geld übrig, um die geschotterte Einfahrt vor dem Haus der Badermanns in Erbach zu befestigen. Jetzt kann Bettina Badermann dank der Unterstützung des Bauunternehmens Schmitt aus Liebshausen problemlos das Fahrzeug bis zur eigenen Haustür rangieren.

Die Vorsitzende von HELFT UNS LEBEN, Manuela Lewentz-Twer, und Geschäftsführer Hans Kary konnten durch die große Spendenbereitschaft unserer Leser schon vielen Menschen helfen, deren persönliche Not ein wenig zu lindern, um wieder mehr am Leben teilhaben zu können. Foto: Kevin Rühle

Und dann ist da noch Justin aus dem Andernacher Stadtteil Miesenheim (Kreis Mayen-Koblenz). Der 13-Jährige würde gern die Dinge machen, die seine Altersgenossen unternehmen – zur Schule gehen, mit seinem Fahrrad herumfahren. Aber das ist nicht möglich. Denn Justin leidet seit neun Jahren an einem inoperablen Hirntumor. Nach der jahrelangen Chemotherapie und der Einnahme starker Medikamente ist sein Körper extrem geschwächt. Er kann nicht mehr allein laufen, nur noch kurz im Rollstuhl sitzen und muss teilweise über eine Sonde ernährt werden. Die Familie hatte große Schwierigkeiten bei der täglichen Pflege. Denn das Badezimmer liegt im ersten Stock und ist nur über eine schmale, steile Treppe zu erreichen. Einen Treppenlift hatte die Krankenkasse schon genehmigt, aber der behindertengerechte Umbau des kompletten Badezimmers überstieg die Möglichkeiten der Familie. Auch eine Rampe zum Fahrzeug war notwendig, um den Rollstuhl zu verladen. Nach ihrem Besuch bei der Familie entschieden Manuela Lewentz-Twer und Hans Kary dann: „Wir wollen Familie Dahm helfen.“

HELFT UNS LEBEN finanzierte die notwendige Rampe zum Hof und den Übergang vom Lift zum höher gelegenen Badezimmer. Eine Lösung für das Einladen des Jungen samt Rollstuhl in das Auto der Familie wurde ebenfalls vorangetrieben und eine klappbare Rampe mit einem Seilzug angebracht. Und der für den Badezimmerumbau benötigte Fliesenleger erhielt durch die Spenden der Leser unserer Zeitung eine Kostenübernahme für die noch nicht abgedeckten Anteile der Finanzierung.

Manuela Lewentz-Twer und Hans Kary werden auch weiterhin für HELFT UNS LEBEN Menschen Unterstützung gewähren, die in ähnliche Not geraten sind und die manchmal keinen Ausweg aus ihrer Situation mehr sehen. tor