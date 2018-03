Günter Jauch erkennt den eigenen Wein nicht: "Fusel" SWR Uni-Talk

Günther Jauch (55) fällt es offenbar schwer, seinen eigenen Wein zu erkennen. In einer SWR-Sendung wurde ihm in Mainz Wein von seinem Weingut im rheinland-pfälzischen Kanzem (Kreis Trier-Saarburg) serviert – und Jauch erkannte ihn nicht.

Fusel? Jauch äußerte sich nicht sonderlich lobend über den eigenen Wein... Foto: Bernd Eßling

"Das ist aber kein großes Gewächs, sondern geht in Richtung Kabinett oder Spätlese", sagte der Hobby-Winzer nach dem ersten Schluck in der SWR-Sendung Uni-Talk. Der Gastgeber, SWR-Fernseh-Chefredakteur Fritz Frey, konnte dazu nichts sagen, worauf Jauch sagte: "Ich weiß ja nicht, was für einen Fusel Sie hier ausschenken."

Mit "kein großes Gewächs" sei aber nicht gemeint, dass der Wein minderwertig sei: "Damit bezeichnet man im Allgemeinen die trockenen Weine", sagte Jauch. Nach SWR-Angaben hatte der Hobby-Winzer einen 2010er Altenberg Riesling Kabinett im Glas. Der Moderator besitzt seit 2010 das Weingut von Othegraven im 600-Einwohner-Ort Kanzem an der Saar.

Der Betrieb gehört zum Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP). Dessen Mitglieder bezeichnen die Weine aus ihren besten Lagen als große Gewächse. Für sie gelten besondere Qualitätskriterien wie ein maximaler Ertrag pro Hektar und eine schonende Lese mit der Hand.

Der Weinexperte und Publizist Mario Scheuermann, der mit "The Drink Tank" eines der bekanntesten Weinblogs betreib, wertete die Anekdote zwar einerseits als Blamage für Jauch. Andererseits warb er in einem Kommentar auf der Facebook-Seite unserer Zeitung um Verständnis: Es sei extrem schwer, unter TV-Studio-Bedingungen einen Wein zu erkennen. In der Regel wurde der Gast in der Maske abgepudert, was extrem störend ist, dazu die Wärme durch die Beleuchtung. Sich nach einem Schluck binnen Sekunden äußern zu müssen, könnten nur ganz erfahrene Profi-Verkoster, wenn überhaupt. "Die zwei bis drei Minuten, die auch ein solcher Experte braucht, gibt man ihm aber im Studio meist nicht.", so Scheuermann.

Der Uni-Talk wird am 1. Mai um 22.02 Uhr und am 12. Mai um 10.03 Uhr auf ARD digital EinsExtra gesendet sowie am 15. Mai um 19.15 Uhr auf ARD digital EinsPlus.