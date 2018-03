Grünen-Fraktionschef unterstützt Gabriel bei Schuldenhaftung

Aus unserem Archiv

Der rheinland-pfälzische Grünen-Fraktionschef Daniel Köbler unterstützt den Vorstoß von SPD-Chef Sigmar Gabriel für eine langfristig gemeinschaftliche Schuldenhaftung der Euro-Länder. «Wie instabil eine gemeinsame Währung gemacht werden kann ohne gemeinsame Schuldenhaftung, haben wir in den letzten Monaten alle leidvoll gesehen», sagte Köbler am Mittwoch in Mainz.