Grüne wollen freie Schulwahl für Eltern behinderter Kinder schon ab 2013

Neben der Energiewende dürfte die Vision einer „inklusiven Gesellschaft“ das größte und auch das weitreichendste Thema der rheinland-pfälzischen Grünen sein. Es umfasst nicht weniger als den grundlegenden Umbau hin zu einer Gesellschaft, in der arme, kranke, pflegebedürftige und vor allem behinderte Menschen selbstverständlich und uneingeschränkt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.

Die Vision der grünen Bildungspolitiker: Behinderte und nicht behinderte Kinder lernen zusammen und schaffen damit die Keimzelle für eine Gesellschaft, in der es möglichst wenig Barrieren und ein Maximum an Teilhabe für alle Menschen gibt.

Die große Vision beschrieb jetzt Grünen-Bundesvorsitzender Cem Özdemir in Mainz: „Wir streben eine barrierefreie Gesellschaft an, in der alle gemeinsam leben und lernen, Freude und Leid erfahren, die Schulbank oder die Werkbank drücken.“ Konkret wollen die rheinland-pfälzischen Grünen 2013 erst einmal das Schulgesetz novellieren. Es soll künftig ein Wahlrecht der Eltern festschreiben. Hat das Gesetz den Landtag passiert, entscheiden die Eltern, ob ihre behinderten Kinder in eine spezielle Förder- oder in eine Regelschule gehen.

Köbler spricht von Systemwechsel

Daniel Köbler, Fraktionschef der Landes-Grünen, sieht in dem Recht auf freie Schulwahl den Einstieg in einen „Systemwechsel“. Bislang ist bei dem Entschluss zum Wechsel auf die Förderschule ein sonderpädagogisches Gutachten maßgeblich. Die Entscheidungsbefugnis liegt bei der Schulbehörde. Das soll sich nun ändern. Die Grünen berufen sich dabei auf den Koalitionsvertrag und auf die UN-Behindertenrechtskonvention.

Damit die Wahlfreiheit kein leeres Versprechen bleibt, sieht das Bildungsministerium 200 zusätzliche Lehrerstellen vor, um Behinderte in Regelschulen zu betreuen. Ob diese reichen? Da legen sich die Grünen nicht fest. Zugleich dürften erhebliche Investitionen in Umbauten nötig sein, um möglichst viele rheinland-pfälzische Schulen auf die Bedürfnisse behinderter Kinder einzustellen. Der Grünen-Abgeordnete Fred Konrad, Sprecher für Inklusion, macht die Sünden der Vergangenheit für die hohen Kosten verantwortlich: „Über zwei Generationen hat man die Schulen so gebaut, dass sie für Kinder mit motorischen Behinderungen nicht begehbar sind.“ Erst bei den neueren Bauten wurde stärker auf Barrierefreiheit geachtet. Das große Ziel der grünen Fachpolitiker Konrad (Inklusion) und Ruth Ratter (Bildung): Perspektivisch sollen möglichst viele Kinder mit Beeinträchtigung ins normale Schulsystem integriert werden.

Grüner Kinderarzt: Auch demografischer Wandel zwingt zum Umdenken

Als Zwischenschritt sehen die Grünen die derzeit 229 Schwerpunktschulen im Land. Dort lernen bereits jetzt behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam. In erster Linie sind Grundschulen betroffen. Wenn die Wahlfreiheit umgesetzt wird, können die Eltern zumindest zwischen Förderschule und der nächsten Schwerpunktschule entscheiden. Dabei sollen die Eltern ein möglichst wohnortnahes Schulangebot erhalten. Kinderarzt Konrad glaubt, dass es bei sinkenden Schülerzahlen zunehmend problematisch wird, die Kinder zu immer weiter entfernt liegenden Förderschulen zu transportieren. Für ihn zwingt auch der demografische Wandel zum Umdenken.

Förderschulen sollen bleiben

Dabei will Fred Konrad, der zu den grünen Vordenkern gehört, die knapp 140 Förderschulen im Land nicht schließen. Diese kümmern sich ausschließlich um Kinder mit Beeinträchtigungen. „Wir wollen die Eltern keineswegs zwingen, ihre Kinder auf eine Regelschule zu schicken“, so Konrad. Ihm geht es zunächst um eine echte Wahlfreiheit. Der Mediziner lässt zugleich durchblicken, dass ihm langfristig das gemeinsame Lernen aller Kinder vorschwebt. Voraussetzung: Die medizinischen, therapeutischen und pädagogischen Bedingungen stimmen. Insgesamt wollen die Grünen das Prinzip der Inklusion nicht nur in den Schulen, sondern auch in den Kitas fördern.

Vorbild Finnland und Japan: keine "Kultur des Beschämens"

Die Grünen-Bildungspolitikerin Ratter kritisiert das derzeitige Bildungssystem als „selektiv und ausgrenzend“. Vorbild sind für die frühere Lehrerin Länder wie Finnland und Japan, die „überhaupt keine Kultur des Beschämens kennen“.

Veranstaltungsreihe im Land

Damit sich die Grünen ein Bild von der Praxis machen können, läuft diese Woche eine landesweite Veranstaltungsreihe (Schirmherr Cem Özdemir). Die Fraktion selbst hat übrigens beim Thema Inklusion durchaus Nachholbedarf. Unter den Abgeordneten und den Mitarbeitern ist nicht ein Behinderter.

Von unserem Redakteur Dietmar Brück