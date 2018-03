Große Resonanz bei Leitwort-Suche für Wallfahrt

Aus unserem Archiv

Trier

Große Resonanz bei der Suche nach einem Leitwort für die Heilig-Rock-Wallfahrt im Jahr 2012 in Trier: Es seien bereits 250 Vorschläge eingegangen, sagte der Geschäftsführer der Wallfahrt, Wolfgang Meyer, am Mittwoch in einem dpa-Gespräch. Die Rückmeldungen kämen aus dem ganzen Bistum und darüber darüber hinaus per Post oder per E-Mail. «Wir sind ganz platt und sehr angetan», sagte Meyer. Bei der Wallfahrt vom 13. April bis 13. Mai 2012 wird der sogenannte Heilige Rock Christi, eine der bedeutendsten Reliquien der Christenheit, zum ersten Mal seit 1996 wieder im Trierer Dom zu sehen sein. Rund 500 000 Besucher aus aller Welt werden zu der Wallfahrt in Trier erwartet, sagte Meyer.