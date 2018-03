Großbrand: 200 000 Euro Schaden in Limburg

Aus unserem Archiv

Limburg

Beim Großbrand auf dem Außengelände der Limburger Firma Obel Logistik International in der Industriestraße ist am Samstagnachmittag Sachschaden von mindestens 200 000 Euro entstanden. Das Feuer unmittelbar vor der Diezer Stadtgrenze hat unter anderem zwei Sattelzüge, 800 Holzpaletten, Fliesen und eine Vielzahl Kunststoffballen, so genannte BigPacks, vernichtet.