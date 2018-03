Großbäckerei-Prozess: Backstraße war nicht auf dem Stand der Technik

Das Verfahren um die von Günter Wallraff angeprangerten Arbeitsbedingungen in der Stromberger Großbäckerei könnte sich noch etwas länger hinziehen als erwartet. Dies liegt unter anderem daran, dass einer der Zeugen für die Vorwürfe gegen den Inhaber der früheren Backfabrik nicht auffindbar ist. Mehrere Versuche, den ehemaligen Bäckerei-Mitarbeiter als Zeugen zu laden, sind bislang fehlgeschlagen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Firmenchef vor, Arbeitsvorschriften nicht eingehalten zu haben. Konkret geht es um zehn Fälle, in denen sich Mitarbeiter an heißen Blechen verbrannt haben sollen – darunter auch Enthüllungsjournalist Günter Wallraff, der in der Fabrik undercover gearbeitet hatte.

Kurz nach Wallraffs Veröffentlichung war ein Lebensmittelchemiker zu einer Kontrolle in der Stromberger Backfabrik „Gebrüder Weinzheimer“ – im Auftrag der Discountkette, die einziger Abnehmer der Backwaren war. Der Zeuge, der die Lebensmittelsicherheit beurteilen sollte, berichtete, dass die Fabrik bei Organisation, Qualitätsmanagement und auch baulich „unter Durchschnitt“ war. Die Backstraße habe nicht dem Stand der Technik entsprochen. Um den Investitionsstau abzubauen, hätten große Summen investiert werden müssen. Die Situation sei „verglichen mit Wettbewerbern schlechter“ gewesen, die Lebensmittelqualität aber nicht beeinträchtigt.

Arbeitssicherheit habe bei seinem Audit nur am Rande eine Rolle gespielt, die Schwerpunkte waren Hygiene, Arbeitsabläufe und Instandhaltung. Der Zeuge sagte, dass der Discounter regelmäßig unangemeldete Kontrollen, sogenannte Audits, bei allen Lieferanten durchführen lässt. Mit den mindestens jährlichen Prüfungen wurden Dienstleister beauftragt, darunter das Institut, dessen Zertifizierungsstelle der Zeuge damals leitete. Kurz vor Wallraffs Einsatz war eine seiner Mitarbeiterinnen zum Kontrollbesuch in Stromberg gewesen. Ihr Mängelbericht sei ähnlich ausgefallen wie später auch sein eigener, sagte der Zeuge.

Verteidiger Franz-Josef Schillo brachte erneut Beweisanträge ein, die die Glaubwürdigkeit zweier Zeugen erschüttern sollen. Er will den beiden früheren Betriebsratsvorsitzenden nachweisen, dass sie falsche eidesstattliche Versicherungen zu Wallraffs Unterstützung abgegeben haben, die sie zudem nicht selbst geschrieben haben sollen. Wallraff selbst will er nachweisen, dass dieser für seine Berichterstattung bewusst gegen Hygiene- und Sicherheitsvorschriften verstoßen haben soll. sjs

Der Prozess wird am 20. August, 9 Uhr, fortgesetzt.