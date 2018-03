Groß, finster und voll: Das wäre Ihr Mond gewesen … [mit 36 Bildern]

Drei Mond-Spektakel auf einmal: Supermond, „Blue Moon“ und Mondfinsternis. Das gab es nach Angaben von Astronomen zuletzt vor rund 35 Jahren. Doch in Rheinland-Pfalz verhinderten Wolken die Beobachtung. Zum Trost hier die schönsten Mondbilder.

Supermond 2018 1 von 37 Großbritannien, Glastonbury: Der Vollmond geht hinter dem Glastonbury Tor im Südwesten Großbritanniens auf



Foto: Ben Birchall (AP/dpa) 2 von 37 Großbritannien, Hull.



Foto: Danny Lawson (via dpa) 3 von 37 Bayern, Glonn: Der Mond geht neben einem Windrad auf.



Foto: Lino Mirgeler (dpa) 4 von 37 Bayern, Garmisch- Partenkirchen: Der Mond steigt über den Berg Wank auf.



Foto: Angelika Warmuth (dpa) 5 von 37 Griechenland, Athen: Ein roter Supermond geht hinter dem Parthenon auf der Akropolis auf.



Foto: Petros Giannakouris (AP/dpa) 6 von 37 USA, San Francisco: Der teilweise bedeckte Vollmond ist am Nachthimmel hinter der Golden Gate Bridge zu sehen.



Foto: Marcio Jose Sanchez (AP/ dpa) 7 von 37 Menschen fotografieren den teilweise bedeckten Vollmond hinter der Golden Gate Bridge.



Foto: Marcio Jose Sanchez (AP/ dpa) 8 von 37 New York: Ein Supermond steht hinter der Freiheitsstatue am Himmel.



Foto: Julio Cortez (AP/ dpa) 9 von 37 USA, Los Angeles: Der Schatten der Erde verdunkelt den Mond.



Foto: Richard Vogel (AP/dpa) 10 von 37 USA, Charlotte: Ein Flugzeug fliegt am Mond vorbei, der in einer seltenen Kombination aus Supermond, Blutmond und Mondfinsternis am Himmel steht.



Foto: Chuck Burton (AP/ dpa) 11 von 37 USA, New Jersey, South Amboy.



Foto: Julio Cortez (AP/ dpa) 12 von 37 USA, Kalifornien, Coronado.



Foto: Daren Fentiman (via dpa) 13 von 37 USA, Kalifornien, San Diego, über dem Strand von La Jolla Shores.



Foto: Kc Alfred (via dpa) 14 von 37 Thailand, Bangkok: Ein Supermond steht hinter dem Großen Palast am Himmel.



Foto: Sakchai Lalit (AP/ dpa) 15 von 37 Myanmar, Naypyidaw: Der Mond steht hinter der Uppatasanti- Pagode am Himmel.



Foto: Aung Shine Oo (AP/ dpa) 16 von 37 Russland, Sankt Petersburg: Der Engel am Kreuz auf dem Turm der St. Peter und Paul- Kathedrale zeichnet sich vor dem Mond ab, der teilweise vom Schatten der Erde bedeckt ist.



Foto: Dmitri Lovetsky (AP/ dpa) 17 von 37 Russland, Wladiwostok: Ein Vollmond steht hinter einem Denkmal der Roten Armee am Himmel.



Foto: Yevgeny Uvarov (AP/ dpa) 18 von 37 Japan, Tokio: Der Mond geht in einer seltenen Kombination aus Supermond, Blutmond und Mondfinsternis über Japan auf.



Foto: Eugene Hoshiko (AP/dpa) 19 von 37 Philippinen, Legazpi: Der Mond geht in einer seltenen Kombination aus Supermond, Blutmond und Mondfinsternis über den Philippinen auf.



Foto: Bullit Marquez (AP/dpa) 20 von 37 Ungarn, Salgorarjan: Der volle Mond steht über Fort Salgo.



Foto: Peter Komka (MTI/dpa) 21 von 37 Sachsen- Anhalt, Halberstadt: Der aufgehende Mond ist hinter dem Halberstädter Dom aufgegangen.



Foto: Klaus- Dietmar Gabbert (dpa) 22 von 37 Hessen, Frankfurt am Main: Ein landendes Flugzeug erscheint vor dem Vollmond über dem Stadtteil Sachsenhausen.



Foto: Frank Rumpenhorst (dpa) 23 von 37 Hessen, Darmstadt: Hinter einem dünnen Wolkenschleier erscheint der Vollmond über der Skulptur „Balance“ des Bildhauers Hubertus von der Goltz auf dem Dach der Ausstellungshalle auf der Mathildenhöhe.



Foto: Frank Rumpenhorst (dpa) 24 von 37 Hessen, Darmstadt: Unter einem dünnen Wolkenschleier erscheint der Vollmond hinter der russischen Kapelle auf der Mathildenhöhe (Aufnahme mit Langzeitbelichtung).



Foto: Frank Rumpenhorst (dpa) 25 von 37 Sachsen, Leipzig: Die Gondel eines Riesenrades am Augustusplatz in Leipzig dreht sich vor dem Mond. Der Vollmond am 31. Januar 2018 wird ein so genannter Supermond.



Foto: Hendrik Schmidt (dpa) 26 von 37 Nochmal Leipzig, Augustusplatz: Der Vollmond erscheint vergleichsweise groß, da er sich in den Wintermonaten relativ nah an der Erde befindet.



Foto: Hendrik Schmidt (dpa) 27 von 37 Brandenburg, Sieversdorf: Der zunehmende Mond, der laut Mondkalender zu 99 Prozent sichtbar ist, leuchtet hinter einer dünnen Wolkenschicht am 30. Januar. Foto: dpa 28 von 37 Sachsen, Leipzig: Der fast runde Vollmond scheint über einem Turm am Neuen Rathaus.



Foto: Jan Woitas (dpa) 29 von 37 Mexiko, Tula de Allende. Der Mond leuchtet über den „Atlantes de Tula“-Figuren.



Foto: El Universal (via dpa) 30 von 37 Berlin: Der Mond geht am Morgen hinter den olympischen Ringen am Olympiastadion unter.



Foto: Paul Zinken (dpa) 31 von 37 Philippinen, Santo Domingo, Vulkan Mayon.



Foto: Bullit Marquez (AP/ dpa) 32 von 37 Der Vollmond scheint kurz nach Mitternacht über dem Kölner Dom.



Foto: Henning Kaiser (dpa) 33 von 37 Bielefeld: Der Vollmond ist hinter dem Hahn auf dem Turm der evangelischen Neustädter Marienkirche zu sehen.



Foto: Friso Gentsch (dpa) 34 von 37 Nochmal die Neustädter Marienkirche in Bielefeld.



Foto: Friso Gentsch (dpa) 35 von 37 Und zum Schluss mal umgedreht: Die Erde vom Mond aus betrachtet. Eher zufällig gelang dem Apollo-8-Astronauten William Anders am Heiligabend 1968 dieses Foto, das die Sicht der Menschheit auf unseren Planeten für immer verändern sollte: „Earthrise“, Erdaufgang!

Aufgenommen wurde das Bild aus der Raumkapsel in etwa 780 km Höhe über der Mondoberfläche. Apollo 8 war das erste Raumschiff, das den Mond erreichte. Erst drei Missionen später, mit Apollo 11, landeten dann zwei Menschen auf dem Trabanten. Foto: dpa 36 von 37 In Rheinland-Pfalz konnte man höchstens einen solchen Blick erhaschen (Stand: 22 Uhr) Foto: dpa » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Der Mond wartet mit gleich drei besonderen Phänomenen auf. Zum zweiten Mal in einem Monat zeigt er sich in der Nacht auf Donnerstag voll am Himmel. Dabei ist er der Erde besonders nah und wirkt dadurch heller und größer als sonst. Dazu kommt noch eine totale Mondfinsternis. "Es ist eine kleine Kuriosität, das wir das alles auf einmal haben", sagte Astronomin Carolin Liefke von der Vereinigung der Sternfreunde der Deutschen Presse-Agentur. Zuletzt fielen alle drei Ereignisse vor rund 35 Jahren auf einen Tag: am 30. Dezember 1982. Das nächste Mal werde es am 31. Januar 2037 soweit sein.

Die Mondfinsternis allerdings ist in Deutschland nicht zu sehen. Wie hell und klar der Vollmond am Himmel erkennbar sein wird, hängt von der Wetterlage ab. Und die war nur im Osten den Beobachtungen dienlich.

Um welche drei Phänomene geht es genau?

Supermond

„Der Vollmond erscheint vergleichsweise groß“, sagt Liefke. Dieses Phänomen trete jedes Jahr mehrmals auf, und der Unterschied sei im Vergleich zum Vormonat kaum zu erkennen. In den Wintermonaten sei der Mond – wenn er voll ist – relativ nah an der Erde. Der Abstand betrage dann nur etwa 360.000 Kilometer, statt sonst rund 400 000 Kilometer. Das liege an der Bahn, auf der der Mond um die Erde kreise. Diese sei nicht genau rund. Wenn der Punkt, an dem Mond und Erdbahn besonders nah beieinander stehen, genau an Vollmond getroffen werde, gebe es den sogenannten Supermond.

Blue Moon

Der Begriff kommt aus dem Amerikanischen, seine Herkunft ist nicht genau geklärt. "Im Deutschen gibt es den Begriff gar nicht", sagt Liefke. Der Mond leuchtet auch keineswegs blau. Es ist einfach der zweite Vollmond innerhalb eines Monats, eine kalendarische Besonderheit. "Wir haben alle 29 Tage Vollmond, da kann das immer mal vorkommen, außer im Februar." Im Schnitt sei der Vollmond ungefähr alle zweieinhalb Jahre zweimal in einem Monat zu sehen. Der erste Vollmond war am 2. Januar, der zweite fällt jetzt auf den 31. Dabei hält sich der Erdtrabant im Sternbild Krebs auf.

Totale Mondfinsternis

Der Vollmond wandert durch den Kernschatten der Erde, es kommt zu einer totalen Mondfinsternis. In Deutschland ist sie aber nicht zu sehen. Sie beginnt Liefke zufolge um 11.51 Uhr und dauert bis 17.00 Uhr. Die maximale Verfinsterung sei um 14.30 Uhr. "Da ist bei uns schönster Nachmittag." Wer sie unbedingt sehen wolle, habe in Asien gute Chancen, oder über dem Polarkreis, wo es tagsüber wegen der Polarnacht noch dunkel ist. Eine totale Mondfinsternis gebe es durchschnittlich zweimal im Jahr. Auf die zweite können sich die Menschen in Deutschland freuen: "Im Juli ist sie bei uns deutlich besser zu sehen und fällt dazu noch auf einen Samstag", sagte Liefke. "Dann ist es auch wärmer und das Wetter hoffentlich besser."

Von Ira Schaible (dpa)