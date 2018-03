GroKo-Abstimmung: SPD-Spitze in Rheinland-Pfalz überlässt die Entscheidung den Delegierten

Aus unserem Archiv

Mainz

Die Landesspitze der SPD in Rheinland-Pfalz gibt vor dem Bundesparteitag keine Empfehlung für die Delegierten zu Koalitionsverhandlungen mit der Union ab. Man habe bewusst keine Abstimmung herbeigeführt, sondern „die Argumente gewogen“, sagte Generalsekretär Daniel Stich der Deutschen Presse-Agentur am Freitag nach einer Sitzung in Mainz: „Es war der Abschluss einer Woche, die geprägt war von vielen Gesprächen.“