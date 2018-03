Gleich zwei Schiffe verunglücken auf Mosel

Aus unserem Archiv

Koblenz

Gleich zwei Schiffe sind in den vergangenen Tagen auf der Mosel verunglückt. In beiden Fällen blieb es bei geringen Schäden, wie die Wasserschutzpolizei in Koblenz am Montag mitteilte. Zunächst habe am Donnerstagabend ein Gütermotorschiff nahe der der Schleuse Enkirch einen sogenannten Dalben, einen Pfahl, gestreift – vermutlich wegen eines Fehlers des Schiffsführers.