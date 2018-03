Gewaltverbrecher nach zwölf Jahren Flucht festgenommen

Aus unserem Archiv

Hahn/Trier

Einen seit zwölf Jahren flüchtigen Gewaltverbrecher hat die Bundespolizei in der Nacht zum Freitag am Hunsrück-Flughafen Hahn festgenommen. Der 42-jährige Österreicher war mit einem Flug von Palma de Mallorca nach Deutschland gekommen und hatte sich wohl in Sicherheit gewähnt, wie die Bundesbehörde in Trier mitteilte. Bei einer stichprobenartigen Befragung seien die Beamten jedoch auf ihn aufmerksam geworden. Der Mann sei früher in Drogengeschäfte verwickelt gewesen und habe 1998 in Stuttgart unter Androhung von Waffengewalt bis zu 50 000 Mark (umgerechnet rund 27 000 Euro) von einem Kurier an sich gebracht, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Seither wurde er mit Haftbefehl des Amtsgerichtes Stuttgart wegen schweren Raubes gesucht. Am Freitag sollte der 42-Jährige dem Haftrichter beim Amtsgericht Bad Kreuznach vorgeführt werden.