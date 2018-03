Getränke-Check in Gaststätten: Zahlreiche Verstöße aufgedeckt

Aus unserem Archiv

Mainz

Bei einem Getränke-Check in rheinland-pfälzischen Gaststätten haben Verbraucherschützer etliche Verstöße gegen das Gesetz festgestellt. Nur zwei Drittel der Gastwirte boten – wie vorgeschrieben – mindestens ein Null-Promille-Getränk billiger an als den preisgünstigsten alkoholischen Drink. Mineralwasser wurde oft nicht in geschlossenen Flaschen serviert, sondern kam im Glas oder in einer geöffneten Flasche an den Tisch.