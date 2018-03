Gerüchte um weiteren Wäller Wolf kursieren

Es mehren sich die Hinweise, dass ein weiterer Wolf im Westerwald unterwegs ist. Noch ist die Nachricht mit Vorsicht zu betrachten, weil Beweise dafür nicht vorliegen. „Jede Öffentlichkeit aber hilft, den Wolf zu schützen“, sagt Markus Bathen, Wolfsexperte des Nabu.

Ende März wurde dieses Bild bekannt: Bei Steimel in Kreis Neuwied war das Tier fotografiert worden. Für erfreute Experten der Beweis, dass es im Westerwald einen Wolf gibt. Jetzt ist er offenbar bereits getötet worden. Foto: NABU/Uli Stadler

Er schließt die Möglichkeit nicht aus, dass nach dem ersten missglückten Versuch, sich im Westerwald anzusiedeln, ein weiterer Wolf in die Region einwandert. „Die Wahrscheinlichkeit allerdings, dass so schnell auch ein zweites Tier an gleicher Stelle aufkreuzt, ist sehr gering. Wanderwölfe sind in der Regel allein unterwegs.“

Trauriges

Foto: Nur wenige Wochen durfte der Wolf 2012 im Westerwald leben, dann traf ihn eine tödliche Kugel.

Weder der Nabu noch das Umweltministerium können die erneute Wolfssichtung bisher bestätigen, haben die Möglichkeit aber auch nicht gänzlich ausgeschlossen. Allerdings gibt Bathen zu bedenken, das nach einer gesicherten Wolfssichtung wie der im Westerwald es auch immer viele leere Hinweise gibt.

Von Hinweisen habe Peter Sound, Artenschutzreferent des Umweltministeriums, auch gehört. Jedoch sind auch diese bisher unbestätigt geblieben. Er erklärt: Hinweise würden in drei Kategorien eingeteilt. Der bisherige Hinweis gehöre in die Kategorie C 3 und sei als „Sichtung von Nichtwolfsexperten ohne Nachweis“ einzustufen. Der Pfotenabdruck, den ein Experte liefert, falle unter die Kategorie C 2, ein Foto oder ein genetischer Beweis wie zum Beispiel eine Fellprobe unter die Kategorie C 1.

Auf Nachfrage erklärt Klaus Skowronek, Vorsitzender der Kreisgruppe Westerwald des Landesjagdverbandes, dass zwar Meldungen über erneute Wolfssichtungen eingegangen seien, dass es darüber aber bisher keine gesicherte Erkenntnis gäbe. Es sei müßig, darüber zu spekulieren, solange sich Beobachtungen nicht verdichten und keine nachprüfbaren Beweise wie zum Beispiel Fotos vorlägen. Er befürchtet, dass zu viel Lärm um den Wolf dem Tier mehr schadet als nutzt. „Aber wir sind für das Thema sensibilisiert und werden die Augen offen halten.“

Für Offenheit plädiert jedoch Experte Markus Bathen: „Das Thema Wolf sollte nicht zu geheimnisvoll behandelt werden, das schüre die Urängste nur noch mehr.“ Das Argument, dass bei zu viel Öffentlichkeit dem Wolf zielgerichtet nachgestellt würde, hält er für irrelevant, „weil man nicht gezielt einem Wolf nachstellen kann. Er hat ein zu großes Streifgebiet, als dass man sein Auftauchen irgendwie vorhersehen kann.“ skw