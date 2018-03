Gericht kippt Verbot: Neonazis dürfen in Koblenz demonstrieren

Das Verwaltungsgericht Koblenz hat dem Verbot der Neonazi-Demonstration durch die Stadt eine Abfuhr erteilt: In dem neunseitigen Beschlusstext wird die Verbotsverfügung der Stadt regelrecht auseinandergenommen.

Symbolfoto Foto: picture alliance / dpa

Der Beschluss, der unserer Zeitung vorliegt, wurde am Montag gefasst und ging gestern bei der Stadt und dem Anmelder der rechtsextremen Demo, Christian Worch, ein.

Stadt soll Verfassung respektieren

Indirekt spart das Gericht nicht an Kritik: Die Richter sind überzeugt, dass die Stadt genau wusste, dass die Voraussetzungen für ein Verbot nicht gegeben sind. „Es kann daher vorliegend nicht einmal mehr von einer Verkennung der Rechtslage die Rede sein“, heißt es in dem Beschluss. Die Verwaltung habe die Verfassung zu respektieren, und diese stünde nicht zur politischen Disposition.

„Das (...) Versammlungsverbot für die geplante Versammlung im Innenstadtbereich der Stadt Koblenz ist offensichtlich rechtswidrig“, heißt es in der Begründung des Gerichts. Damit hat Worch, einer der bekanntesten Neonazis Deutschlands, mit seiner Anfechtung Erfolg gehabt: Laut Gericht gibt es keine ausreichende Begründung für das Verbot.

Denn dieses ist ein Eingriff in das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit – und ein solcher ist nur möglich, wenn die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung der Versammlung unmittelbar gefährdet ist. Die Stadt sieht diese Gefährdung mit „an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ durch den zeitgleich stattfindenden Christopher Street Day (CSD) am 18. August gegeben – anders als das Gericht.

Dieses betont, dass bloße Vermutungen nicht ausreichen, um eine Versammlung zu verbieten. Und für das Gericht ist die Befürchtung der Stadt nicht auf nachweisbare Tatsachen gestützt, dass es automatisch die öffentliche Sicherheit gefährdet, wenn Rechtsextreme und Homosexuelle, die beim CSD demonstrieren, aufeinandertreffen.

In einem Gespräch am 3. August hätten sich CSD-Veranstalter und Polizei außerdem darauf geeinigt, die Route des Aufzugs so zu ändern, dass immer mindestens mehrere Hundert Meter zwischen CSD und Neonazis liegen. Und um Gefahren abzuwehren, könne die Stadt immer noch Auflagen aussprechen, um die Einhaltung der Gesetze sicherzustellen. Auch verbleibe die Möglichkeit, eine Veranstaltung aufzulösen, wenn diese aus dem Ruder läuft.

Die Polizei zumindest hält die Einsatzlage für beherrschbar, hatte das Polizeipräsidium Koblenz auf Nachfrage des Gerichts mitgeteilt. Und das, obwohl laut Gericht zwei Gegendemonstrationen aus dem bürgerlichen Lager angemeldet sind und offensichtlich auch die Antifaschistische Aktion gegen den Aufmarsch mobilisiert. Zusätzliche Einsatzkräfte des Landes, anderer Länder und des Bundes wurden bereits angefordert.

Gleiche Rechte auch für „Rechte“

„Rechtsstaatliche Garantien dürfen nicht dadurch unterlaufen werden, dass bestimmten Parteien oder Personen grundsätzlich der Schutz des Grundrechts aus Artikel 8 GG (Versammlungsfreiheit, Anm. der Red.) verwehrt wird“, schreibt das Verwaltungsgericht. Dieses Grundrecht schütze Minderheiten genauso wie Mehrheiten. Außerdem sei es nicht immer so, dass Auseinandersetzungen zwischen Neonazis und Gegendemonstranten automatisch von „rechter“ Seite ausgelöst werden.

Oberbürgermeister Joachim Hofmann-Göttig wollte sich RZ-Anfrage noch nicht zu dem Beschluss und dem weiteren Vorgehen der Stadt äußern. Für heute Morgen hat er zunächst eine Sondersitzung des Stadtvorstands einberufen. Der Stadt steht es frei, innerhalb von zwei Wochen beim Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz Beschwerde gegen die Entscheidung einzulegen. Doch zunächst heißt es: Die Stadt ist unterlegen und hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

von unserer Redakteurin Stephanie Mersmann