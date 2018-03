Geldautomaten gesprengt: Täter mit Bauch gesucht

Aus unserem Archiv

Siegen/Mudersbach

Es gibt keine heiße Spur vom korpulenten Geldautomatensprenger: In Mudersbach wurde bereits am 22. November 2007 von einem Unbekannten in der Volksbank der Geldautomat gesprengt. Danach folgten weitere Geldautomatensprengungen vor allem im Kreis Siegen-Wittgenstein.