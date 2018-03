Aus unserem Archiv

Die durchschnittliche Geburtenzahl je Frau liegt in Rheinland-Pfalz mit 1,37 leicht unter dem Deutschlandwert. Nach Zahlen von 2008 beträgt die Geburtenziffer bundesweit 1,38, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch berichtete. Sachsen hatte mit einem Wert von 1,44 die Nase vorn, gefolgt von Schleswig-Holstein und Niedersachsen mit je 1,42. Statistisch gesehen muss eine Frau im Schnitt aber 2,1 Kinder zur Welt bringen, damit die Bevölkerung nicht schrumpft.