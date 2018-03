Fuhrländer: 430 Stellen bleiben in der Region

Der Windkraftanlagen-Hersteller Fuhrländer in Liebenscheid hat zwar neue Eigentümer, doch die zurzeit noch 430 Arbeitsplätze im Westerwald sollen erhalten bleiben. Das machten Vorstandsvorsitzender Werner Heer und der Ukrainer Maksym Yefymov, mit einigen anderen privaten Investoren neuer Mehrheitsgesellschafter, bei einer Pressekonferenz im Firmensitz am Siegerlandflughafen deutlich.

Die dunklen Wolken über dem Windkraftanlagen-Unternehmen Fuhrländer sind erheblich heller geworden und haben den Schatten auch über dem Stammhaus in Waigandshain weitgehend verdrängt: Dort und vor allem am Hauptsitz in Liebenscheid sollen weiter 430 Menschen Arbeit finden.

Foto: Markus Müller

Das Westerwälder Unternehmen will sich nach den Worten Heers in Zukunft auf die Wachstumsmärkte (West-)Deutschland, Polen und die Ukraine konzentrieren – und dabei ausschließlich auf die Erzeugung von Strom im Binnenland, nicht auf See: "Unsere neue, kompakte Windkraftanlage FL 3000 produziert hocheffizient Strom – direkt dort, wo er auch gebraucht wird."

Künftige Anlagenstandorte sieht der neue Vertrieb- und Marketingleiter Jaroslaw Smialek vor allem direkt in den an den Unternehmensstandort angrenzenden Bundesländern Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Hessen, aber auch in den Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg. Da passt es gut, dass dem Fuhrländer-Aufsichtsrat weiterhin Willi Balz, Vorstandvorsitzender der Windreich AG, angehört und zweitgrößter Anteilseigner von Fuhrländer ist. Der Windpark-Bauer aus Wolfschlugen in der Nähe von Stuttgart will in den kommenden zwei Jahren alleine in Deutschland mehr als 100 Megawatt Windenergie realisieren. Dabei soll die neue FL 3000 eine tragende Rolle spielen, um auch Standorte mit schwachem Wind optimal nutzen zu können.

Das von Joachim Fuhrländer gegründete Unternehmen war in der Wirtschaftskrise durch einen starken Rückgang der Auftragseingänge ins Trudeln gekommen, aus dem es mit eigener Kraft nicht mehr herauskam. Mit Geld der neuen Anteilseigner sei das Unternehmen jetzt wieder gut aufgestellt und will bald wieder zu den führenden deutschen Windkraftanlagen-Herstellern gehören, so Heer. Auch für eine fachgerechte Montage und zuverlässige Wartung soll Fuhrländer weiter eine Name sein. Heer hofft, dass kein weiterer Personalabbau notwendig ist. In den vergangenen Monaten waren von den etwa 500 Mitarbeitern im Westerwald circa 70 entlassen worden. Die rund 150 Azubis können ihre Ausbildung noch beenden. Allerdings müsse ihre Zahl in Zukunft doch verringert werden.

Bei der Pressekonferenz wurde betont, dass Fuhrländer doch nicht zum russischen Kernenergiekonzern Rosatom gehöre, wie von der "WirtschaftsWoche" gemeldet. Mit etwa 80 Prozent der Anteile sei vielmehr Yefymovs "Windgröße GmbH" neuer Mehrheitseigentümer. Deren Hintergründe sind allerdings unklar: Die Gesellschaft mit 25.000 Euro Stammkapital ist dem Unternehmensregister zufolge im Mai aus einer im April gegründeten Platin 805 hervorgegangen. Einziger Gesellschafter ist eine Dikastio Holdings Limited in Zypern.

Yefymov ist auch Generaldirektor des Stahlbaukonzerns Energomashspetsstal in Kramatorsk und dort Minderheitsgesellschafter. Die Wirtschaftswoche hatte berichtet, Energomashspetsstal selbst sei eingestiegen, eine Tochter des russischen Atomkonzerns Rosatom. Yefymov wies das zurück. "Aber eine Zusammenarbeit von Rosatom mit Fuhrländer ist keinesfalls ausgeschlossen, denn Fuhrländer ist in der Ukraine Marktführer und ein sehr interessanter Partner für die enormen Märkte, die sich im Osten entwickeln", sagte Yefymov.

Von unserem Redaktionsleiter Markus Müller