Frostiges Klima: Nachbarn wollen wegen Kult-Eisdiele private Security

Seit Jahren schwelt ein Streit um die Eisbude in der Ochtendunger Straße in Kruft (Kreis Mayen-Koblenz). Entnervte Anwohner wollen einen privaten Sicherheitsdienst engagieren, weil sie den Ansturm der Besucher nicht mehr ertragen. Der Pächter* hingegen beklagt eine Kampagne. Er sagt: "Die wollen meine Bude dichtmachen." Das Klima ist eisig.

Das große Eistreffen: Vor allem an Wochenenden – hier ein älteres Foto – wird die Eisbude Lung zur Pilgerstätte für Liebhaber der süßen Abkühlung. Die Nachbarn wollen zumindest an Wochenenden ihre Ruhe.

Foto: privat – stt

Die Nachbarn von Eisdielenbetreiber Manfred Lung* in Kruft haben einen großen Wunsch: Dass er seinen Eisverkauf an einen anderen Ort verlagert. Doch der fragt, warum er sich in Kosten stürzen soll: "Wenn ich an einer anderen Stelle verkaufen würde, wäre das mit vielen Kosten verbunden: fürs Grundstück und für einen Neubau. Solange ich Recht bekomme, gebe ich nicht klein bei."

An der Eisbude verraten Schilder, dass es Probleme gibt.

Foto: A. Walz – Andreas Walz

Die Anwohner wären schon froh über einen Kompromiss: Dass der Verkauf beispielsweise an Wochenenden aufs Kretzer Bergwerk Meurin beschränkt wird, wo die Lungs eine weitere Eisdiele betreiben. Dann hätten sie am Wochenende Ruhe – aber ihm würde gutes Geschäft entgehen.

Ortsbürgermeister Rudolf Schneichel will sich zu den Streitigkeiten nicht äußern. "Das ist ein hochsensibles Thema", sagt er. Als einzige Lösung sieht auch er: "Dass sich der Lung einen anderen Standort sucht." Aber der will nicht.

Eisdiele war zunächst Produktionsstätte

Hintergrund der Auseinandersetzungen: Die Eisbude, die zwischen Wohnhäusern steht, gibt es seit mehr als 20 Jahren. Was anfangs als reine Produktionsstätte begann, in der Eis hergestellt wurde, hat sich mittlerweile zu einer Kultstätte entwickelt: An Wochenenden pilgern täglich bis zu 700 Leute ins Wohngebiet, um dort Eis zu essen. Die Inhaber profitieren vom Durchgangsverkehr: Die Kreisstraße 52 verbindet nicht nur Kruft mit Ochtendung, sondern auch die Eifel mit der Mosel – und ein Radwanderweg führt dort entlang.

Einige Nachbarn fühlen sich vom Lärmpegel der Besucher, von Motorengeräuschen, vom Schlagen der Autotüren und von den Blicken der Eisschleckenden terrorisiert. Auch das wilde, unkoordinierte Parken nervt sie. Denn oftmals stehen die Autos vor ihren Ein- und Ausfahrten oder Garagen. "Wenn wir die Leute bitten wegzufahren, werden wir noch beschimpft", sagt Jürgen Rheindorf von der Interessengemeinschaft Ochtendunger Straße, die sich vor drei Jahren wegen der Eisbude gegründet hat und 16 Mitglieder zählt.

Anwohner: "Wir halten es nicht mehr aus"

Bei den Anwohnern liegen die Nerven blank. "Wir halten das nicht mehr aus. Wir können wegen dem Lärm nicht im Garten sitzen", sagt Rheindorf. Er habe sich die Hacken abgelaufen und mehrere Tausend Euro für Rechtsanwälte und Gerichte bezahlt. Er und weitere Anwohner sind der Meinung, dass unabhängig von Lärm und Verkehr an dieser Stelle gar kein Eisverkauf stattfinden dürfte, zwischen den Wohnhäusern. Allerdings hatten die zuständigen Gremien das einst genehmigt. Bislang gibt es keine gegenteilige gerichtliche Ansage.

Einer der heute wegen Lärm klagenden Anwohner, Franz Reiff, war Krufter Ortsbürgermeister, als der Gemeinderat im Juni 1987 der Einrichtung der Eisküche zustimmte: zur Herstellung von Eis. Im August 1987 erhielten die Lungs eine gaststättenrechtliche Erlaubnis, die der Verbandsgemeinderat im Mai 1995 erweiterte, sodass sie auch Speiseeis verkaufen dürfen – unter der Bedingung, dass sie die Kunden auf den 50 Meter entfernten, extra eingerichteten Parkplatz hinweisen und gewährleisten, dass der fließende Verkehr nicht behindert wird. Heute erklärt Franz Reiff: "Wir konnten damals nicht ahnen, dass das so einen Zulauf bekommt."

Von der Ortsgemeinde und der Verbandsgemeinde (VG) fühlen sich die Anwohner im Stich gelassen. "Die handeln zum Vorteil der Lungs, und wir haben das Nachsehen", sagt Jürgen Rheindorf. Er wirft der VG vor, dass die Verkehrssituation an der Eisbude nicht oft genug kontrolliert wird. Bilder dokumentieren, dass es dort zeitweise drunter und drüber geht. Das Problem: Der Parkplatz der Lungs ist 50 Meter entfernt von der Eistheke. So nutzen viele Gäste die wenigen eingezeichneten Parkbuchten direkt im Umfeld, parken auf der Straße, was sie drei Minuten lang dürfen (eingeschränktes Halteverbot), oder blockieren Zufahrten.

Behörde: "Keine merklichen Verstöße"

Verbandsgemeindebürgermeister Klaus Bell sagt: "Wir tun, was in unserer Macht steht. Wir können aber nicht rund um die Uhr kontrollieren. Die Eisdiele Lung wird regelmäßig überwacht. In der vergangenen Zeit kam es dort zu keinen merklichen Verstößen." Die VG wies die Anwohner darauf hin, dass sie die Falschparker privat anzeigen können. Dies taten sie, notierten sich Nummernschilder, machten Fotos – und zogen sich damit den Unmut der Gäste zu. Franz Reiff hat mittlerweile Angst, vors Haus zu gehen. "Ich kann nicht mehr in Ruhe zum Briefkasten gehen, dann zeigen die Gäste auf mich und sagen: Das ist der böse Reiff, der die Bude zumachen will."

Jetzt wollen die Anwohner einen privaten Securitydienst beauftragen, der für Ordnung sorgt und Falschparker ahndet. VG-Bürgermeister Klaus Bell sagt: "Das werden wir nicht genehmigen. Im öffentlichen Straßenverkehr geht das nicht, dass die da Ersatzpolizei spielen." Allerdings gibt es Gegenbeispiele: In Niedererbach im Westerwaldkreis hatten Anwohner mit Billigung der Behörden 450 Kennzeichen von Autos notiert, die durch eine für den Durchgangsverkehr gesperrte Straß0e gefahren waren. Die Daten waren an die Kreisverwaltung weitergeleitet worden.

Eisbudenpächter Manfred Lung* sagt: "Wir tun unser Bestes. Ich spiele auch am Wochenende oft den Parklotsen. Aber es gibt auch Chaoten." An der Eisbude hängen viele Hinweisschilder: "Nicht vor den Garagen halten." "Kundenparkplatz in 50 Metern." Nun hängt ein weiteres Schild dort, das auf die gerichtlich angeordnete Lärmmessung an einem Sonntag hinweist. "Wir bitten um Beachtung."

Von unserer Redakteurin Katrin Steinert

*In einer früheren Version des Artikels wurde Pächter Manfred Lung als Inhaber bezeichnet. Inhaberin ist aber seine Mutter.