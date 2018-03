„Friederike“ wirbelt übers Land – Orkan stoppt die Bahn

Es ist kurz vor 11 Uhr als die Bahn entscheidet, den Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen einzustellen. „Due to storm“ – aufgrund von Sturm – fährt vorerst kein Zug mehr. Im Laufe des Tages folgen auf dem rasanten Weg des Orkantiefs „Friederike“ weitere Bundesländer – am Nachmittag gar der gesamte Fernverkehr. Immer mehr Reisende stranden an den Bahnhöfen. Ausgerechnet am elften Jahrestag des zerstörerischen Orkans „Kyrill“ hat erneut ein schweres Unwetter Deutschland fest im Griff.

"Friederike" wirbelt übers Land 1 von 14 Hier geht's nicht weiter: Auf der L 266 bei Urbach, parallel zur Autobahn, hatten die Orkanböen gleich mehrere Bäume entwurzelt und auf die Fahrbahn geworfen.



Foto: Jörg Niebergall 2 von 14 Glück im Unglück hatte ein Polizist bei Hövels im Westerwald. Direkt hinter seinem Streifenwagen krachte ein Baum auf die B62. "Der Streifenwagen wurde von der Baumkrone vollständig getroffen und darunter begraben", teilte die Polizei mit. Der Ordnungshüter im Inneren blieb unverletzt und konnte sich befreien.



Foto: Polizei 3 von 14 LKW stauen sich am 18. 01. 2018 auf der Moseltalbrücke der A61 bei Winningen (Rheinland- Pfalz). Die Autobahn wurde wegen der Gefahr umstürzender Bäume für mehrere Stunden gesperrt. Foto: Thomas Frey (dpa) 4 von 14 Umgestürzte Bäume sorgten im Kreis Altenkirchen für Verkehrsprobleme.



Foto: Volker Held 5 von 14 Auch an der Vogelsangstraße in Sinzig (Kreis Ahrweiler) hat der Sturm Spuren hinterlassen: Teile eines Baumes stürzten auf ein Haus. Die Feuerwehr eilte zur Hilfe. Foto: Manfred Ruch 6 von 14 Auch im Rhein-Lahn-Kreis, wie hier zwischen Dörnberg und Laurenburg, warf der Sturm Bäume um. Foto: Dagmar Schweikert 7 von 14 Nichts geht mehr auf der ICE-Strecke. Kein Zugverkehr wegen Sturm "Friederike". So mancher Pendler wird jetzt Probleme haben, nach Hause zu kommen. Foto: Tim Kosmetschke 8 von 14 Auch in Koblenz führte der Sturm zu Chaos im Bahnverkehr. Foto: dpa 9 von 14 Der „Orkan der Königklasse“ hinterlässt Chaos: In Münster deckt er Styroporplatten ab und bläst selbst die Fußgängerampel kaputt.



Foto: dpa 10 von 14 In Menden (NRW) bleibt das Dach eines Supermarkts nicht an seinem angestammten Platz.



Foto: dpa 11 von 14 Bahnfahrer genügt oft nicht mal Geduld, wie hier in Frankfurt. Viele brauchen eine Auto-Mitfahrgelegenheit oder ein Zimmer.



Foto: dpa 12 von 14 Vielerorts, wie hier in der Düsseldorfer Innenstadt, knicken Bäume um.



„Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht“, sagt ein Geschäftsmann mit Rollkoffer am Montabaurer ICE-Bahnhof. Er ist von Geschäftskollegen in Montabaur abgesetzt worden und will eigentlich nach Amberg in Bayern. Andere scheinen sich daran gewöhnt zu haben. „Das erlebt man immer wieder mal“, sagt Dieter Cornel am Koblenzer Hauptbahnhof. Der Koblenzer will eigentlich nach Köln, um sich eine Ballettaufführung anzuschauen. Ob das klappt? „Ich weiß es nicht.“ So ratlos sind viele Reisende – und suchen Hilfe am Infoschalter. Mehrere Dutzend Meter lang ist die Schlange dort am Koblenzer Bahnhof.

Viele Bäume stürzten auf die Straßen

Auch den Straßenverkehr hatte „Friederike“ im Griff. Feuerwehren und Straßenmeistereien waren im Dauereinsatz. Die Autobahn 61 wurde nach Polizeiangaben vorübergehend zwischen dem Kreuz Koblenz und der Anschlussstelle Boppard wegen umgestürzter Bäume gesperrt. Auf der A48 kam es zu Behinderungen durch entwurzelte Bäume. Fallende Dachziegel schlugen neben der Eingangstür eines Schulbusses ein, als der durch Schellweiler (Kreis Kusel) fuhr. Die Kinder wurden nicht verletzt, weil sie hinten im Bus waren.

Auf der Landesstraße 88 zwischen Niederzissen und Rodder im Kreis Ahrweiler bremsten umgestürzte Bäume den Verkehr zeitweise komplett aus. In Kaiserslautern beschädigten herabfallende Dachziegel mehrere geparkte Fahrzeuge. Bei Fischbach nahe Kaiserslautern fuhr ein Autofahrer auf der Bundesstraße 48 über einen umgekippten Baum. Er kam mit dem Schrecken davon. Ein Ast krachte zwischen Reiffelbach und Gangloff (Kreis Bad Kreuznach) auf die Windschutzscheibe eines Autos. Die Scheibe zersprang, der Fahrer blieb unverletzt.

Häuser beschädigt

In Mainz ließ der Orkan einen Baum auf ein Haus stürzen, aber zu dem Zeitpunkt war niemand im Gebäude. In Sinzig (Kreis Ahrweiler) kippte ein Baum auf ein Haus und drohte abzurutschen, das Dach wurde dabei beschädigt. In Engelstadt (Kreis Mainz-Bingen) löste sich der Giebel eines Hauses, Teile fielen auf ein Fahrzeug. Ein Strommast brach in Hennweiler (Kreis Bad Kreuznach) ab und wurde nur noch von den Leitungen gehalten. Niemand wurde verletzt.

Wenig Probleme bereitete das Wetter dem Hunsrück-Flughafen Hahn. Ein Flug sei nach Frankfurt umgeleitet worden, sagte eine Sprecherin. „Ansonsten ist alles planmäßig gelaufen.“

Schulunterricht im Land ging weiter

Auf den Schulunterricht im Land wirkte sich das Wetter nicht aus. Es seien keine Ausfälle gemeldet worden, teilte eine Sprecherin des Bildungsministerium in Mainz mit. Auch im Saarland gab es nach Ministeriumsangaben keine wetterbedingten Schulausfälle.

Belgien und Niederlande traf es als erste

Am Morgen trifft „Friederike“ zunächst auf Belgien und die Niederlande und sorgt dort für reichlich Chaos. Zahlreiche Bäume werden entwurzelt, mehrere Menschen sterben durch umfallende Bäume und abgebrochene Äste. In einem Video auf Twitter ist zu sehen, wie Menschen in Amsterdam auf einem großen Platz regelrecht umgerissen werden und stürzen. Unweit der Käsestadt Gouda kommt es zu einem kuriosen Zugunfall, weil ein Trampolin auf die Gleise geweht wird. Glücklicherweise wird dabei niemand verletzt.

Wenig später erreicht der Orkan zunächst Nordrhein-Westfalen mit Wucht und wirbelt auch hier den Alltag vieler Menschen durcheinander. Auf zahlreichen Autobahnen und Landstraßen blockieren nicht nur umgestürzte Bäume den Verkehr sondern auch vom Wind umgeworfene Lastwagen. In der Düsseldorfer Fußgängerzone liegen Tische und Stühle in Haufen übereinander, auch Dutzende Fahrräder und manches Dixie-Klo hat der Wind kreuz und quer auf den Straßen verteilt.

In Essen erzählt eine Postbotin, dass sie mitsamt Handwagen von einer Böe regelrecht angehoben und in ein Gebüsch geschleudert wurde. Sie steuerte danach noch einige Firmenkunden an, beschloss dann aber, sich besser in Sicherheit zu bringen.

Während „Friederike“ noch im Westen tobt, werden auf dem Brocken bereits Windgeschwindigkeiten von rund 100 Kilometern pro Stunde gemessen – und der Zugverkehr auf den Berg im Harz eingestellt. Am frühen Nachmittag sind es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes dann mehr als 200 km/h.

Orkantief „Kyrill“ war 2007 an gleicher Stelle knapp unter dieser Marke geblieben. Der Deutsche Wetterdienst spricht nun von einem „Orkan der Königsklasse“. In Norddeutschland wird „Friederike“ von teils heftigem Schneefall begleitet. „Die Bäume fallen um wie Streichhölzer“, sagt ein Sprecher des Lagezentrums in Goslar. Der gesamte Oberharz ist quasi unpassierbar.

Im südlichen Niedersachsen sitzen etwa 250 Reisende seit dem frühen Nachmittag in einem ICE fest, der in einen umgestürzten Baum gefahren war. Die Passagiere sollten auf freier Strecke über Stege in einen anderen Zug umsteigen, der auf dem benachbarten Gleis halten soll.

Wind lässt nach – Schnee kommt

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach rechnet für diesen Freitag nur noch vereinzelt mit starken Böen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Im Laufe des Tages soll es schauern, teils bis in die tiefen Lagen schneien. Das Hochwassermeldezentrum in Mainz geht davon aus, dass die Wasserstände im Rhein wieder steigen.

Von unseren Reportern